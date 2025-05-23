Мегацунами может смыть часть США в любой момент

Согласно данным американских геологов, в течение следующих десятилетий мощное землетрясение может стать причиной гигантского цунами. Ученые публично предупреждают, что это мегацунами, по всей вероятности, смоет с карты целые города и регионы на западе США.
Главные тезисы
- В зоне риска Аляска, Гавайи и некоторые штаты на побережье США.
- Вирджинский политехнический институт предупреждает о 15% вероятности сильного землетрясения в этом районе в течение следующих 50 лет.
Что может произойти с США
По словам ученых, под удар цунами могут попасть Аляска, Гавайи, а также штаты Вашингтон, Орегон и север Калифорнии.
Нельзя игнорировать тот факт, что разлом Каскадия до сих пор остается активным и потенциально опасным.
Последнее сильное землетрясение здесь произошло более 300 лет назад — в 1700 году.
Результаты последних исследований Вирджинского политехнического института указывают на то, что вероятность землетрясения магнитудой 8,0 или выше в этом районе составляет примерно 15% в течение ближайших 50 лет.
Именно он может спровоцировать мегацунами, волны которого достигнут высоты до 300 метров.
По словам ученых, в случае землетрясения на подготовку и эвакуацию практически не останется времени.
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