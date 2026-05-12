Меган Маркл готова повернутися у велике кіно

Згідно з даними видання Mirror, герцогиня Сассекська Меган Маркл навсправжки налаштована на повноцінне відродження своєї акторської кар'єри.

Що відомо про плани Меган Маркл

Як вдалося дізнатися журналістам, дружина принца Гаррі має намір відродити свою культову роль Рейчел Зейн у стрічці "Suits" ("Форс-мажори").

Ні для кого не секрет, що саме цьому проєкту Меган Маркл присвятила значну частину свого життя, а саме період з 2011 по 2018 рік.

Анонімні джерела видання стверджують, що творці стрічки прагнуть заробити на любові прихильників до улюбленого серіалу.

Ба більше, вказано, що вони пропонують Маркл роль співвиконавчого продюсера, аби побачити її возз'єднання з колегами.

Вони вважають, що це очевидно. Серіал "Форс-мажори" досі збирає величезну аудиторію на стрімінгових гігантах Netflix і Peacock, а також нескінченні повтори на ефірних телеканалах по всій Америці — значною мірою завдяки популярності її персонажа Рейчел Зейн, — розповіли журналістам інсайдери.

Що важливо розуміти, продюсер та сценарист Аарон Корш розпочав перемовини з цього приводу з керівництвом студії Universal Pictures, однак фінальне рішення ще не ухвалили.