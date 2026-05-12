Меган Маркл готова повернутися у велике кіно

Згідно з даними видання Mirror, герцогиня Сассекська Меган Маркл навсправжки налаштована на повноцінне відродження своєї акторської кар'єри.
Головні тези:
- Творці стрічки пропонують Маркл роль співвиконавчого продюсера для її возз'єднання з колегами.
- Серіал “Форс-мажори” досі збирає навколо себе велику аудиторію.
Що відомо про плани Меган Маркл
Як вдалося дізнатися журналістам, дружина принца Гаррі має намір відродити свою культову роль Рейчел Зейн у стрічці "Suits" ("Форс-мажори").
Ні для кого не секрет, що саме цьому проєкту Меган Маркл присвятила значну частину свого життя, а саме період з 2011 по 2018 рік.
Анонімні джерела видання стверджують, що творці стрічки прагнуть заробити на любові прихильників до улюбленого серіалу.
Ба більше, вказано, що вони пропонують Маркл роль співвиконавчого продюсера, аби побачити її возз'єднання з колегами.
Що важливо розуміти, продюсер та сценарист Аарон Корш розпочав перемовини з цього приводу з керівництвом студії Universal Pictures, однак фінальне рішення ще не ухвалили.
