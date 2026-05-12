Меган Маркл готова вернуться в большое кино

Согласно данным издания Mirror, герцогиня Сассекская Меган Маркл просто сейчас настроена на полноценное возрождение своей актерской карьеры.

Что известно о планах Меган Маркл

Как удалось узнать журналистам, супруга принца Гарри намерена возродить свою культовую роль Рэйчел Зейн в ленте "Suits" ("Форс-мажоры").

Ни для кого не секрет, что именно этому проекту Меган Маркл посвятила значительную часть своей жизни, а именно период с 2011 по 2018 год.

Анонимные источники издания утверждают, что создатели фильма стремятся заработать на любви поклонников к любимому сериалу.

Более того, указано, что они предлагают Маркл роль соисполнительного продюсера, чтобы увидеть ее воссоединение с коллегами.

Они полагают, что это очевидно. Сериал "Форс-мажоры" до сих пор собирает огромную аудиторию на стриминговых гигантах Netflix и Peacock, а также нескончаемые повторы на эфирных телеканалах по всей Америке — в значительной степени благодаря популярности ее персонажа Рэйчел Зейн, — рассказали журналистам инсайдеры.

Что важно понимать, продюсер и сценарист Аарон Корш начал переговоры по этому поводу с руководством студии Universal Pictures, однако финальное решение еще не было принято.