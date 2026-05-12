Меган Маркл готова вернуться в большое кино

Согласно данным издания Mirror, герцогиня Сассекская Меган Маркл просто сейчас настроена на полноценное возрождение своей актерской карьеры.
Главные тезисы
- Маркл предлагают роль соисполнительного продюсера для ее воссоединения с коллегами.
- Сериал "Форс-мажоры" до сих пор собирает вокруг себя большую аудиторию.
Что известно о планах Меган Маркл
Как удалось узнать журналистам, супруга принца Гарри намерена возродить свою культовую роль Рэйчел Зейн в ленте "Suits" ("Форс-мажоры").
Ни для кого не секрет, что именно этому проекту Меган Маркл посвятила значительную часть своей жизни, а именно период с 2011 по 2018 год.
Анонимные источники издания утверждают, что создатели фильма стремятся заработать на любви поклонников к любимому сериалу.
Более того, указано, что они предлагают Маркл роль соисполнительного продюсера, чтобы увидеть ее воссоединение с коллегами.
Что важно понимать, продюсер и сценарист Аарон Корш начал переговоры по этому поводу с руководством студии Universal Pictures, однако финальное решение еще не было принято.
