Мел Гібсон знову у пошуках кохання для народження 10-ї дитини
Мел Гібсон не збирається зупинятися
Джерело:  Radar Online

Просто зараз 70-річний голлівудський актор МелГібсон переживає болючий розрив зі своєю третьою дружиною. Попри це, за словами інсайдерів, він все ще плекає надію знайти жінку, яка зцілить його серце й, можливо, навіть народить ще одну дитину.

Головні тези:

  • Мел Гібсон не зміг врятувати свій третій шлюб, хоча й намагався.
  • Зараз його серце відкрите для нових стосунків.

Розрив актора зі сценаристкою Розалінд Росс, з якою вони будували стосунки 12 років, став несподіванкою для усіх їхніх фанатів.

Анонімні джерела стверджують, що Мел робив все можливе, щоб врятувати їхній шлюб, однак не вдалося.

Попри те, що Гібсон залишився самотнім, він не хоче здавати позиції в особистому житті.

Люди з оточення зірки запевняють, що він уже шукає нове кохання та навіть вірить, що майбутня наречена народить йому дитину.

Що важливо розуміти, Гібсон вже має дев’ятьох дітей від трьох різних жінок.

Сім дітей народилися у шлюбі з Робін Мур, який тривав майже 30 років і завершився розлученням у 2009-му. Донька Люсія з’явилася у стосунках із російською піаністкою Оксаною Григор’євою, а у 2017 році в нього народився син Ларс від Розалінд Росс.

