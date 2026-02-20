Мел Гібсон знову у пошуках кохання для народження 10-ї дитини

Просто зараз 70-річний голлівудський актор МелГібсон переживає болючий розрив зі своєю третьою дружиною. Попри це, за словами інсайдерів, він все ще плекає надію знайти жінку, яка зцілить його серце й, можливо, навіть народить ще одну дитину.

Мел Гібсон не збирається зупинятися

Розрив актора зі сценаристкою Розалінд Росс, з якою вони будували стосунки 12 років, став несподіванкою для усіх їхніх фанатів.

Анонімні джерела стверджують, що Мел робив все можливе, щоб врятувати їхній шлюб, однак не вдалося.

Попри те, що Гібсон залишився самотнім, він не хоче здавати позиції в особистому житті.

Люди з оточення зірки запевняють, що він уже шукає нове кохання та навіть вірить, що майбутня наречена народить йому дитину.

Що важливо розуміти, Гібсон вже має дев’ятьох дітей від трьох різних жінок.