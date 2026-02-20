Мел Гибсон снова в поисках любви для рождения 10-го ребенка
Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации

Мел Гибсон снова в поисках любви для рождения 10-го ребенка

Мел Гибсон снова в поисках любви для рождения 10-го ребенка
Читати українською
Источник:  Radar Online

Прямо сейчас 70-летний голливудский актер Мел Гибсон переживает болезненный разрыв со своей третьей супругой. Несмотря на это, по словам инсайдеров, он все еще питает надежду найти женщину, которая исцелит его сердце и, возможно, даже родит ему еще одного ребенка.

Главные тезисы

  • Мел Гибсон не мог спасти свой третий брак, хотя и пытался.
  • Сейчас его сердце открыто для новых отношений.

Мел Гибсон не собирается останавливаться

Разрыв актера со сценаристкой Розалинд Росс, с которой они строили отношения 12 лет, стал неожиданностью для всех фанатов.

Анонимные источники утверждают, что Мэл делал все возможное, чтобы спасти их брак, однако не удалось.

Несмотря на то, что Гибсон остался одиноким, он не хочет сдавать позиции в личной жизни.

Люди из окружения звезды уверяют, что он уже ищет новую любовь и даже верит, что будущая невеста родит ему ребенка.

Что важно понимать, у Гибсона уже девять детей от трех разных женщин.

Семь детей родились в браке с Робин Мур, который длился почти 30 лет и завершился разводом в 2009 году. Дочь Люсия появилась в отношениях с российской пианисткой Оксаной Григорьевой, а в 2017 году у него родился сын Ларс от Розалинд Росс.

Больше по теме

Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации
Додати до обраного
Анджелина Джоли раскрыла неожиданный секрет своего успеха в Голливуде
Джоли
Категория
Технологии
Дата публикации
Додати до обраного
ШИ от ElevenLabs будет разговаривать голосами звезд Голливуда
Что известно об ElevenLabs
Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации
Додати до обраного
Звезда Голливуда Бен Стиллер поддержал Украину в скандале с МОК
Бен Стиллер снова на стороне Украины

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?