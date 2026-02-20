Мел Гибсон снова в поисках любви для рождения 10-го ребенка

Прямо сейчас 70-летний голливудский актер Мел Гибсон переживает болезненный разрыв со своей третьей супругой. Несмотря на это, по словам инсайдеров, он все еще питает надежду найти женщину, которая исцелит его сердце и, возможно, даже родит ему еще одного ребенка.

Мел Гибсон не собирается останавливаться

Разрыв актера со сценаристкой Розалинд Росс, с которой они строили отношения 12 лет, стал неожиданностью для всех фанатов.

Анонимные источники утверждают, что Мэл делал все возможное, чтобы спасти их брак, однако не удалось.

Несмотря на то, что Гибсон остался одиноким, он не хочет сдавать позиции в личной жизни.

Люди из окружения звезды уверяют, что он уже ищет новую любовь и даже верит, что будущая невеста родит ему ребенка.

Что важно понимать, у Гибсона уже девять детей от трех разных женщин.