Мелоні оголосила дату проведення в Римі конференції з відновлення України

Прем'єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні оголосила про проведення "Конференції з відновлення України". Вона відбудеться в Римі 10-11 липня 2025 року.

Мелоні озвучила дату проведення конференції щодо відновлення України

Мелоні заявила, що Україна не залишиться сама у своїх зусиллях із відновлення.

Ми будемо поруч із нею стільки, скільки буде потрібно. Джорджія Мелоні Прем'єр-міністерка Італії

Прагнути до майбутнього миру і процвітання означає також прагнути до відновлення, і я рада оголосити, що конференція пройде в Римі: це подія, про яку ми дуже дбаємо і над якою працювали протягом певного часу, — наголосила Мелоні після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським. Поширити

Відновлення України: що відомо

За даними Київської школи економіки, від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну суму непрямих збитків для України оцінюють у 1,164 трлн дол, включно з 385,7 млрд дол поточних і прогнозних втрат виручки та доданої вартості.

Найбільших втрат зазнали сектори послуг, торгівлі, промисловості, будівництва.

У Нью-Йорку 30 вересня відбулася зустріч у форматі G7+Україна, під час якої понад 30 країн та Євросоюз ухвалили Спільну декларацію про підтримку відновлення та реконструкції України.

Світовий банк, Європейська комісія та ООН збільшили свої оцінки загальної вартості реконструкції та відновлення України до 486 млрд дол протягом наступного десятиліття. Раніше вартість оцінювалася в 411 млрд дол. Поширити

Відповідно до звіту, через два роки після початку війни, станом на 31 грудня 2023 року прямі збитки досягли майже 152 млрд дол (попередня оцінка — 138 млрд дол). При цьому найбільше постраждали житловий сектор, транспорт, торгівля та промисловість, сільське господарство та енергетика. Збитки, як і раніше, концентрувалися в Донецькій, Харківській, Луганській, Запорізькій, Херсонській та Київській областях.

Порушення економічних потоків та виробництва, а також додаткові витрати, пов'язані з війною, у сукупності оцінюються як економічні втрати та становлять 499 млрд дол.

Близько 5% загальних втрат посідає довкілля, що у значною мірою пов'язані з проривом Каховської греблі і включенням нових типів втрат (таких як оцінка втрат екосистемних послуг). У банківському та фінансовому секторі обсяг кредитів оцінюється у 5,7 млрд дол.