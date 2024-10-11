Мелони объявила дату проведения в Риме конференции по восстановлению Украины

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони объявила о проведении "Конференции по восстановлению Украины". Она состоится в Риме 10-11 июля 2025 года.
Главные тезисы
- Конференция по восстановлению Украины в Риме запланирована на 10-11 июля 2025 года и получила международную поддержку.
- Украине нанесен огромный экономический ущерб из-за вторжения России, оцененный в миллиарды долларов.
- Более 30 стран и Евросоюз поддерживают восстановление и реконструкцию Украины, планируя инвестиции до 486 млрд долл в следующем десятилетии.
- Прямые убытки украинской экономики после войны составили почти 152 млрд долл, с наибольшим ущербом для жилищного сектора, транспорта и промышленности.
- Около 5% общих потерь на Украине связаны с проблемами окружающей среды, включая экосистемные потери.
Мелони озвучила дату проведения конференции по восстановлению Украины
Мэлони заявила, что Украина не останется сама в своих усилиях по восстановлению.
Восстановление Украины: что известно
По данным Киевской школы экономики, с начала полномасштабного вторжения России в Украину сумму косвенных убытков для Украины оценивают в 1,164 трлн долл., включая 385,7 млрд долл. текущих и прогнозных потерь выручки и добавленной стоимости.
Наибольшие потери понесли секторы услуг, торговли, промышленности, строительства.
В Нью-Йорке 30 сентября состоялась встреча в формате G7+Украина, в ходе которой более 30 стран и Евросоюз приняли Совместную декларацию о поддержке восстановления и реконструкции Украины.
Согласно отчету, через два года после начала войны, по состоянию на 31 декабря 2023 года прямые убытки достигли почти 152 млрд долл. (предварительная оценка — 138 млрд долл.). При этом больше всего пострадали жилищный сектор, транспорт, торговля и промышленность, сельское хозяйство и энергетика. Ущерб по-прежнему концентрировался в Донецкой, Харьковской, Луганской, Запорожской, Херсонской и Киевской областях.
Нарушения экономических потоков и производства, а также дополнительные затраты, связанные с войной, оцениваются в совокупности как экономические потери и составляют 499 млрд дол.
Около 5% общих потерь приходится на окружающую среду, которая в значительной степени связана с прорывом Каховской плотины и включением новых типов потерь (таких как оценка потерь экосистемных услуг). В банковском и финансовом секторе объем кредитов оценивается в 5,7 млрд. дол.
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