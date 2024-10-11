Мелони объявила дату проведения в Риме конференции по восстановлению Украины
Категория
Мир
Дата публикации

Мелони объявила дату проведения в Риме конференции по восстановлению Украины

Мелони
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Источник:  rainews.it

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони объявила о проведении "Конференции по восстановлению Украины". Она состоится в Риме 10-11 июля 2025 года.

Главные тезисы

  • Конференция по восстановлению Украины в Риме запланирована на 10-11 июля 2025 года и получила международную поддержку.
  • Украине нанесен огромный экономический ущерб из-за вторжения России, оцененный в миллиарды долларов.
  • Более 30 стран и Евросоюз поддерживают восстановление и реконструкцию Украины, планируя инвестиции до 486 млрд долл в следующем десятилетии.
  • Прямые убытки украинской экономики после войны составили почти 152 млрд долл, с наибольшим ущербом для жилищного сектора, транспорта и промышленности.
  • Около 5% общих потерь на Украине связаны с проблемами окружающей среды, включая экосистемные потери.

Мелони озвучила дату проведения конференции по восстановлению Украины

Мэлони заявила, что Украина не останется сама в своих усилиях по восстановлению.

Мы будем рядом с ней столько, сколько потребуется.

Джорджия Мэлони

Джорджия Мэлони

Премьер-министр Италии

Стремиться к будущему миру и процветанию означает также стремиться к восстановлению, и я рада объявить, что конференция пройдет в Риме: это событие, о котором мы очень заботимся и над которым работали в течение определенного времени, — отметила Мелони после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Восстановление Украины: что известно

По данным Киевской школы экономики, с начала полномасштабного вторжения России в Украину сумму косвенных убытков для Украины оценивают в 1,164 трлн долл., включая 385,7 млрд долл. текущих и прогнозных потерь выручки и добавленной стоимости.

Наибольшие потери понесли секторы услуг, торговли, промышленности, строительства.

В Нью-Йорке 30 сентября состоялась встреча в формате G7+Украина, в ходе которой более 30 стран и Евросоюз приняли Совместную декларацию о поддержке восстановления и реконструкции Украины.

Всемирный банк, Европейская комиссия и ООН увеличили свои оценки общей стоимости реконструкции и восстановления Украины до 486 млрд долл. в течение следующего десятилетия. Ранее стоимость оценивалась в 411 млрд. дол.

Согласно отчету, через два года после начала войны, по состоянию на 31 декабря 2023 года прямые убытки достигли почти 152 млрд долл. (предварительная оценка — 138 млрд долл.). При этом больше всего пострадали жилищный сектор, транспорт, торговля и промышленность, сельское хозяйство и энергетика. Ущерб по-прежнему концентрировался в Донецкой, Харьковской, Луганской, Запорожской, Херсонской и Киевской областях.

Нарушения экономических потоков и производства, а также дополнительные затраты, связанные с войной, оцениваются в совокупности как экономические потери и составляют 499 млрд дол.

Около 5% общих потерь приходится на окружающую среду, которая в значительной степени связана с прорывом Каховской плотины и включением новых типов потерь (таких как оценка потерь экосистемных услуг). В банковском и финансовом секторе объем кредитов оценивается в 5,7 млрд. дол.

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