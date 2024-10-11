Мелони объявила дату проведения в Риме конференции по восстановлению Украины

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони объявила о проведении "Конференции по восстановлению Украины". Она состоится в Риме 10-11 июля 2025 года.

Мелони озвучила дату проведения конференции по восстановлению Украины

Мэлони заявила, что Украина не останется сама в своих усилиях по восстановлению.

Мы будем рядом с ней столько, сколько потребуется. Джорджия Мэлони Премьер-министр Италии

Стремиться к будущему миру и процветанию означает также стремиться к восстановлению, и я рада объявить, что конференция пройдет в Риме: это событие, о котором мы очень заботимся и над которым работали в течение определенного времени, — отметила Мелони после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Поделиться

Восстановление Украины: что известно

По данным Киевской школы экономики, с начала полномасштабного вторжения России в Украину сумму косвенных убытков для Украины оценивают в 1,164 трлн долл., включая 385,7 млрд долл. текущих и прогнозных потерь выручки и добавленной стоимости.

Наибольшие потери понесли секторы услуг, торговли, промышленности, строительства.

В Нью-Йорке 30 сентября состоялась встреча в формате G7+Украина, в ходе которой более 30 стран и Евросоюз приняли Совместную декларацию о поддержке восстановления и реконструкции Украины.

Всемирный банк, Европейская комиссия и ООН увеличили свои оценки общей стоимости реконструкции и восстановления Украины до 486 млрд долл. в течение следующего десятилетия. Ранее стоимость оценивалась в 411 млрд. дол. Поделиться

Согласно отчету, через два года после начала войны, по состоянию на 31 декабря 2023 года прямые убытки достигли почти 152 млрд долл. (предварительная оценка — 138 млрд долл.). При этом больше всего пострадали жилищный сектор, транспорт, торговля и промышленность, сельское хозяйство и энергетика. Ущерб по-прежнему концентрировался в Донецкой, Харьковской, Луганской, Запорожской, Херсонской и Киевской областях.

Нарушения экономических потоков и производства, а также дополнительные затраты, связанные с войной, оцениваются в совокупности как экономические потери и составляют 499 млрд дол.

Около 5% общих потерь приходится на окружающую среду, которая в значительной степени связана с прорывом Каховской плотины и включением новых типов потерь (таких как оценка потерь экосистемных услуг). В банковском и финансовом секторе объем кредитов оценивается в 5,7 млрд. дол.