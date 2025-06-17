Меморіал українським розвідникам відкрили у Києві — у чому його унікальність

У Києві відкрили перший в Україні Меморіал українським воєнним розвідникам, який увічнює пам’ять загиблих захисників України, зокрема співробітників Головного управління розвідки та іноземних добровольців.
Головні тези:
- Меморіал українським розвідникам у Києві є першим свого роду в Україні та вшановує пам'ять загиблих захисників, зокрема співробітників розвідки та добровольців.
- Символіка меморіалу відображає інтернаціональний характер боротьби, рух, силу та незламний опір розвідників. Композиція оформлена у вигляді стел та символізує вічну пильність та захист.
Меморіал українським розвідникам відкрили у Києві
У церемонії взяли участь начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-лейтенант Кирило Буданов та Предстоятель автокефальної Православної Церкви України Блаженнійший Митрополит Епіфаній, який освятив меморіал.
Центральний елемент Меморіалу прикрашає викарбуване латиною та іншими мовами світу слово "Aeternitas" ("Вічність"), що символізує інтернаціональний характер боротьби, адже разом з українцями в лавах воєнної розвідки служать добровольці з понад 50 країн світу.
Автором меморіалу є відомий скульптор Назар Білик, який також створив меморіал на честь Героїв Небесної Сотні у Львові.
Цей меморіал — про гідність і мовчазний діалог. Ми прагнули створити простір, у якому відчувається присутність тих, хто більше до нас не повернеться. Меморіал говорить про тишу, у якій чути силу.
Пам’ять полеглих розвідників вшанували хвилиною мовчання та військовим салютом. Начальник ГУР МО України генерал-лейтенант Кирило Буданов разом зі співробітниками воєнної розвідки та родичами загиблих бійців поклали квіти до Меморіалу.
Пам’ять полеглих розвідників вшанували хвилиною мовчання та військовим салютом. Буданов разом зі співробітниками воєнної розвідки та родичами полеглих бійців поклали квіти до меморіалу.
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