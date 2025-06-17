Мемориал украинским разведчикам открыли в Киеве — в чем его уникальность

В Киеве открыли первый в Украине Мемориал украинским военным разведчикам, увековечивающим память погибших защитников Украины, в том числе сотрудников Главного управления разведки и иностранных добровольцев.

Мемориал украинским разведчикам открыли в Киеве

В церемонии приняли участие начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал-лейтенант Кирилл Буданов и Предстоятель автокефальной Православной Церкви Украины Блаженнейший Митрополит Эпифаний, освятивший мемориал.

Каждый из павших разведчиков принес самую большую жертву — отдал свою жизнь ради ближних, ради Украины. Это подвиг не только военный, но и духовный. Помните: Господь находится там, где люди готовы отдать себя из любви к другим. Мемориал, который мы сегодня освятили, является знаком этой жертвенной любви, а также несокрушимой силы духа, ведущей нас к победе над злом. Эпифаний Предстоятель ВТО

Центральный элемент Мемориала украшает отчеканенное латынью и другими языками мира слово "Aeternitas" ("Вечность"), символизирующее интернациональный характер борьбы, ведь вместе с украинцами в рядах военной разведки служат добровольцы из более чем 50 стран мира.

Композиция состоит из двух стел, символизирующих крылья и щиты. Их рельеф передает движение, борьбу, силу и несокрушимое сопротивление. Между стелами расположено пространство тишины, где отчеканены имена разведчиков, погибших за Украину. С высоты птичьего полета Мемориал напоминает форму глаза совы — символ вечной бдительности, защиты и невидимого присутствия. Поделиться

Открытие Мемориала

Автор мемориала — известный скульптор Назар Билык, который также создал мемориал в честь Героев Небесной Сотни во Львове.

Этот мемориал — о достоинстве и молчаливом диалоге. Мы стремились создать пространство, в котором чувствуется присутствие тех, кто больше к нам не вернется. Мемориал говорит о тишине, в которой слышна сила.

Память павших разведчиков почтили минутой молчания и военным салютом. Начальник ГУР МО Украины генерал-лейтенант Кирилл Буданов вместе с сотрудниками военной разведки и родственниками погибших бойцов возложили цветы к Мемориалу.

Память павших разведчиков почтили минутой молчания и военным салютом. Буданов вместе с сотрудниками военной разведки и родственниками павших бойцов возложили цветы к мемориалу.