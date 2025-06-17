Мемориал украинским разведчикам открыли в Киеве — в чем его уникальность

В Киеве открыли первый в Украине Мемориал украинским военным разведчикам, увековечивающим память погибших защитников Украины, в том числе сотрудников Главного управления разведки и иностранных добровольцев.
Главные тезисы
- Мемориал украинским разведчикам в Киеве первый в Украине и посвящен памяти защитников страны, включая разведчиков и добровольцев.
- Символика Мемориала отражает интернациональный характер борьбы и несокрушимую силу духа разведчиков.
- Автором Мемориала является известный скульптор Назар Билык, создавший также памятник Героям Небесной Сотни во Львове.
Мемориал украинским разведчикам открыли в Киеве
В церемонии приняли участие начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал-лейтенант Кирилл Буданов и Предстоятель автокефальной Православной Церкви Украины Блаженнейший Митрополит Эпифаний, освятивший мемориал.
Центральный элемент Мемориала украшает отчеканенное латынью и другими языками мира слово "Aeternitas" ("Вечность"), символизирующее интернациональный характер борьбы, ведь вместе с украинцами в рядах военной разведки служат добровольцы из более чем 50 стран мира.
Автор мемориала — известный скульптор Назар Билык, который также создал мемориал в честь Героев Небесной Сотни во Львове.
Этот мемориал — о достоинстве и молчаливом диалоге. Мы стремились создать пространство, в котором чувствуется присутствие тех, кто больше к нам не вернется. Мемориал говорит о тишине, в которой слышна сила.
Память павших разведчиков почтили минутой молчания и военным салютом. Начальник ГУР МО Украины генерал-лейтенант Кирилл Буданов вместе с сотрудниками военной разведки и родственниками погибших бойцов возложили цветы к Мемориалу.
Память павших разведчиков почтили минутой молчания и военным салютом. Буданов вместе с сотрудниками военной разведки и родственниками павших бойцов возложили цветы к мемориалу.
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