Меморіальний проєкт на честь братів Ратушних представили на фестивалі "Протасів Яр"

Платформа «Меморіал» у співпраці з “Характер. медіа” презентувала спецпроєкт «Ратушні. Легенда про Лицаря і Друїда».

Спецпроєкт про братів Ратушних представили на фестивалі “Протасів Яр”

Спецпроєкт — меморіальний репортаж, що складається з 18 частин, доповнених ілюстраціями й авдіо- та відеоматеріалами. Презентація відбулася спецпроєкту 4 липня на відкритті фестивалю «Протасів Яр» у Києві.

Проєкт розповідає, як Роман і Василь Ратушні, два брати-воїни, боронили честь, гідність і свободу — свою і своєї країни. Авторкою стала журналістка Характер.медіа Альона Мартинюк, ілюстраторкою — художниця Марина Соломенникова. Поширити

Спецпроєкт «Ратушні. Легенда про Лицаря і Друїда»

Чи може лицар падати з самокату посеред Києва, безбожно палити, складати книги стосами завбільшки як китайська стіна? А друїд — чи може любити вибухівку, вважати міста гулагами, жити на самих бутербродах, власноруч будувати Дім Над Рікою — і не бути, насправді, відлюдником — знайти собі мавку, закохатися раз і назавжди? А якщо листи лицарів стають електронними, а їхня зброя не відразу буде мечем і рушницею — а це будуть знання, непідкупність і мирний протест? Що, якщо так? — сказала на відкритті Альона Мартинюк.

Образ Лицаря і Друїда — наскрізний у репортажі. Авторка і команда проєкту зазначають: така легендарна форма, художні ілюстрації і метафори допомагають розкрити внутрішні світи героїв.

Роман Ратушний

Усі ви знаєте, що ці хлопці були героями. Жили вони чесно, а загинули гідно. А як вони стали такими? Що любили, а що ненавиділи? Як Вася в 17 захоче піти до війська, а Рома в лютому 22-го зупинить втечу Медведчука? Як Лицар стане Сенекою — і очолить підрозділ розвідки, а Друїд — Птахом Каштаном, і злетить над градом Київським, який захищав від юнацтва? Це історії двох братів-воїнів, які ми спробували розповісти від початку і до загибелі. Ми створили цей проєкт, щоби закарбувати їхній життєвий шлях і боротьбу. Поширити

Василь Ратушний

За мотивами репортажу команда презентувала також серію листівок, що буде розповсюджуватися під час фестивалю в рамках кампанії «Донат на пам’ять».

Спецпроєкт на честь Василя і Романа Ратушних можна прочитати за посиланням.