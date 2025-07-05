Меморіальний проєкт на честь братів Ратушних представили на фестивалі "Протасів Яр"

Платформа «Меморіал» у співпраці з “Характер. медіа” презентувала спецпроєкт «Ратушні. Легенда про Лицаря і Друїда».
Головні тези:
- Меморіальний проєкт «Ратушні. Легенда про Лицаря і Друїда» відображає історію братів Ратушних, які боронили честь, гідність і свободу своєї країни.
- Проєкт містить 18 частин, які поєднуються з ілюстраціями, аудіо- та відеоматеріалами, що допомагають краще розкрити внутрішні світи героїв.
- Авторкою проєкту є журналістка Альона Мартинюк, а ілюстраторкою - художниця Марина Соломенникова.
Спецпроєкт про братів Ратушних представили на фестивалі “Протасів Яр”
Спецпроєкт — меморіальний репортаж, що складається з 18 частин, доповнених ілюстраціями й авдіо- та відеоматеріалами. Презентація відбулася спецпроєкту 4 липня на відкритті фестивалю «Протасів Яр» у Києві.
Чи може лицар падати з самокату посеред Києва, безбожно палити, складати книги стосами завбільшки як китайська стіна? А друїд — чи може любити вибухівку, вважати міста гулагами, жити на самих бутербродах, власноруч будувати Дім Над Рікою — і не бути, насправді, відлюдником — знайти собі мавку, закохатися раз і назавжди? А якщо листи лицарів стають електронними, а їхня зброя не відразу буде мечем і рушницею — а це будуть знання, непідкупність і мирний протест? Що, якщо так? — сказала на відкритті Альона Мартинюк.
Образ Лицаря і Друїда — наскрізний у репортажі. Авторка і команда проєкту зазначають: така легендарна форма, художні ілюстрації і метафори допомагають розкрити внутрішні світи героїв.
За мотивами репортажу команда презентувала також серію листівок, що буде розповсюджуватися під час фестивалю в рамках кампанії «Донат на пам’ять».
Спецпроєкт на честь Василя і Романа Ратушних можна прочитати за посиланням.
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