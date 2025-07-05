Мемориальный проект в честь братьев Ратушных представили на фестивале "Протасов Яр"

Спецпроект о братьях Ратушных представили на фестивале "Протасов Яр"

Спецпроект — мемориальный репортаж, состоящий из 18 частей, дополненных иллюстрациями и аудио- и видеоматериалами. Презентация прошла спецпроекту 4 июля на открытии фестиваля «Протасов Яр» в Киеве.

Проект рассказывает, как Роман и Василий Ратушные, два брата-воина, защищали честь, достоинство и свободу — свою и свою страну. Автором стала журналистка Характер.медиа Алена Мартынюк, иллюстратором — художница Марина Соломенникова. Поделиться

Спецпроект «Ратушни. Легенда о Рыцаре и Друиде»

Может ли рыцарь падать с самоката посреди Киева, безбожно курить, складывать книги стопками величиной с китайскую стену? А друид — может ли любить взрывчатку, считать города гулагами, жить на самих бутербродах, собственноручно строить Дом Над Рекой — и не быть на самом деле отшельником — найти себе малку, влюбиться раз и навсегда? А если письма рыцарей становятся электронными, а их оружие не сразу будет мечом и ружьем — это будут знания, неподкупность и мирный протест? Что, если да? — сказала на открытии Алена Мартынюк.

Образ Рыцаря и Друида — сквозной в репортаже Автор и команда проекта отмечают: такая легендарная форма, художественные иллюстрации и метафоры помогают раскрыть внутренние миры героев.

Роман Ратушный

Все вы знаете, что ребята были героями. Жили они честно, а погибли достойно. А как они стали такими? Что любили, а что ненавидели? Как Вася в 17 захочет пойти в армию, а Рома в феврале 22-го остановит бегство Медведчука? Как Рыцарь станет Сенекой — и возглавит подразделение разведки, а Друид — Птицей Каштаном, и взлетит над градом Киевским, защищавшим от юношества? Это истории двух братьев-воинов, которые мы попытались рассказать от начала и до смерти. Мы создали этот проект, чтобы запечатлеть их жизненный путь и борьбу. Поделиться

Василий Ратушный

По мотивам репортажа, команда презентовала также серию открыток, которая будет распространяться во время фестиваля в рамках кампании «Донат на память».

Спецпроект в честь Василия и Романа Ратушных можно прочесть по ссылке.