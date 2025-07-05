Мемориальный проект в честь братьев Ратушных представили на фестивале "Протасов Яр"

Платформа "Мемориал" в сотрудничестве с "Характер. медиа" презентовала спецпроект "Ратушные. Легенда о Рыцаре и Друиде».
Главные тезисы
- Мемориальный проект “Ратушные. Легенда о Рыцаре и Друиде” рассказывает историю братьев Ратушных, защищавших честь и свободу своей страны.
- Авторы Алена Мартынюк и Марина Соломенникова представили 18-частный репортаж с иллюстрациями и аудио-видеоматериалами на фестивале “Протасов Яр”.
- Проект раскрывает внутренние миры героев, позволяя увидеть Ратушных как Рыцаря и Друида в новом свете.
Спецпроект о братьях Ратушных представили на фестивале "Протасов Яр"
Спецпроект — мемориальный репортаж, состоящий из 18 частей, дополненных иллюстрациями и аудио- и видеоматериалами. Презентация прошла спецпроекту 4 июля на открытии фестиваля «Протасов Яр» в Киеве.
Может ли рыцарь падать с самоката посреди Киева, безбожно курить, складывать книги стопками величиной с китайскую стену? А друид — может ли любить взрывчатку, считать города гулагами, жить на самих бутербродах, собственноручно строить Дом Над Рекой — и не быть на самом деле отшельником — найти себе малку, влюбиться раз и навсегда? А если письма рыцарей становятся электронными, а их оружие не сразу будет мечом и ружьем — это будут знания, неподкупность и мирный протест? Что, если да? — сказала на открытии Алена Мартынюк.
Образ Рыцаря и Друида — сквозной в репортаже Автор и команда проекта отмечают: такая легендарная форма, художественные иллюстрации и метафоры помогают раскрыть внутренние миры героев.
По мотивам репортажа, команда презентовала также серию открыток, которая будет распространяться во время фестиваля в рамках кампании «Донат на память».
Спецпроект в честь Василия и Романа Ратушных можно прочесть по ссылке.
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