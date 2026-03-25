"Менше лясів". Садовий перепросив у сил ППО після різкої заяви Мадяра

Садовий визнав, що висловився надто емоційно

Мер Львова Андрій Садовий заявив, що визнає некоректними свої заяви про роботу протиповітряної оборони після атаки на місто. На цьому тлі він перепросив у захисників неба. Це сталося вже після того, як командувач Сил безпілотних систем Роберт “Мадяр” Бровді закликав не дорікати військовим.

Головні тези:

  • “Мадяр” нагадав, що сили ППО знищують 95-97% російських дронів.
  • Мер Львова вирішив публічно визнати свою помилку.

Після атаки РФ на Львів, яка сталася 24 березня, мер почав стверджувати, що має "дуже багато запитань до всіх", зокрема й до сил ППО.

Від також додав, що влада постійно купує дрони, антидронові системи та передає все, що потрібно оборонцям.

На ці публічні докори невдовзі відреагував командувач Сил безпілотних систем Роберт “Мадяр” Бровді.

Він звернув увагу на те, що під час атаки 24 березня з 556 російських безпілотників до цілей долетіли 15, тобто близько 3%.

На цьому тлі Бровді закликав не забувати, що наші захисники щоденно збивають 95-97% дронів, навіть під час масованих атак.

Не Вам дорікати тим, хто збиває денно і нощно. Бережіть людей, менше лясів. А ми працюватимемо у небі, — заявив “Мадяр” Садовому.

Коментуючи слова Бровді, мер Львова пояснив, що його вчорашня реакція була емоційною і некоректною.

З великою повагою ставлюся до сил ППО і до всіх, хто захищає наше небо і землю, — запевнив Садовий.

