"Меньше слов". Садовый извинился перед ПВО после резкого заявления Мадяра

Мэр Львова Андрей Садовый заявил, что признает некорректными свои заявления о работе противовоздушной обороны после атаки на город. На этом фоне он извинился перед защитниками неба. Это произошло уже после того, как командующий Сил беспилотных систем Роберт "Мадяр" Бровди призвал не упрекать военных.

Садовый признал, что выразился слишком эмоционально

После атаки РФ на Львов, которая произошла 24 марта, мэр начал утверждать, что у него "очень много вопросов ко всем", в том числе и к силам ПВО.

Он также добавил, что власти постоянно покупают дроны, антидроновые системы и передают все, что нужно защитникам.

На эти публичные упреки вскоре отреагировал командующий Сил беспилотных систем Роберт “Мадяр” Бровди.

Он обратил внимание на то, что во время атаки 24 марта из 556 российских беспилотников до целей долетели 15, то есть около 3%.

На этом фоне Бровди призвал не забывать, что наши защитники ежедневно сбивают 95-97% дронов даже во время массированных атак.

Не Вам упрекать тех, кто сбивает дневно и нощно. Берегите людей, меньше лесов. А мы будем работать в небе, — заявил он Садовому.

Комментируя слова Бровди, мэр Львова объяснил, что его вчерашняя реакция была эмоциональной и некорректной.