Мер окупованого Скадовська обурився через жарти "95 Кварталу" — відео

Мер окупованого Скадовська публічно звернувся до "95 Кварталу"

За словами Яковлєва, він вважає недоречним жарт коміків про "с*с*ки зі Скадовська", що пролунав під час новорічного випуску "Вечірнього Кварталу".

Він нагадав комікам, що мешканці окупованого міста чудово знають рідну мову та спілкуються нею у побуті.

Окрім того, він закликав “95 Квартал” попросити вибачення після цього інциденту, оскільки він є вкрай образливим для людей, які змушені терпіти російську окупацію.

Дуже правий був Петлюра, який казав: "Нам не так страшні московські воші, нам страшні українські гниди". Жарти про "с*с*ки зі Скадовська", напевно комусь здаються дуже дотепними. Але хай це буде на совісті режисерів. Сподіваюся у них вистачить сили попросити вибачення перед українцями. Скадовськ сьогодні в окупації, і дійсно, чого зараз потребують скадовчани, – це підтримки, – наголосив Олександр Яковлєв. Поширити

Також мер оголосив про старт флешмобу "Скадовськ говорить українською" і продекламував вірш Григорія Чубая "В двадцятий вік не просто жити".

Політик закликав мешканців міста зробити те саме.

Що саме “95 Квартал” говорив про Скадовськ

У новорічному випуску "95 Квартал" пожартував про українку, яка переїхала зі Скадовська на Закарпаття.

Коміки представили пародію на те, як російськомовна дівчина намагається розмовляти українською, часто ненавмисно спотворюючи значення слів.

Так, під час знайомства з мешканцем Закарпаття дівчина сказала, що вона "с*ськ*товська", маючи на увазі, що до повномасштабного вторгнення жила в Скадовську, курортному місті біля Чорного моря, що на Херсонщині.