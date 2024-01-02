Мэр оккупированного Скадовска возмутился из-за шуток "95 Квартала" — видео

Мэр оккупированного Скадовска публично обратился к "95 Кварталу"

По словам Яковлева, он считает неуместной шутку комиков о "с*с*ках из Скадовска", которая прозвучала во время новогоднего выпуска "Вечернего Квартала".

Он напомнил комикам, что жители оккупированного города прекрасно знают родной язык и общаются на нем в быту.

Кроме того, он призвал “95 Квартал” попросить прощения после этого инцидента, поскольку он обидел для людей, вынужденных терпеть российскую оккупацию.

Очень прав был Петлюра, который говорил: "Нам не так страшны московские вши, нам страшны украинские гниды". Шутки о "с*с*ки из Скадовска", наверное, кому-то кажутся очень остроумными. Но пусть это будет на совести режиссеров. Надеюсь у них хватит силы извиниться перед украинцами. Скадовск сегодня в оккупации, и действительно, в чем сейчас нуждаются скадовчане, – это поддержка, – подчеркнул Александр Яковлев. Поделиться

Также мэр объявил о старте флешмоба "Скадовск говорит по-украински" и продекламировал стихотворение Григория Чубая "В двадцатом веке не просто жить".

Политик призвал жителей города сделать то же самое.

Что именно "95 Квартал" говорил о Скадовске

В новогоднем выпуске "95 Квартал" пошутил об украинке, которая переехала из Скадовска в Закарпатье.

Комики представили пародию на то, как русскоязычная девушка пытается разговаривать на украинском, часто нечаянно искажая значение слов.

Так, во время знакомства с жителем Закарпатья девушка сказала, что она "с*ск*товска", имея в виду, что до полномасштабного вторжения жила в Скадовске, курортном городе у Черного моря, что на Херсонщине.