Мэр оккупированного Скадовска возмутился из-за шуток "95 Квартала" — видео

Городской голова оккупированного Россией Скадовска Александр Яковлев жестко раскритиковал юмор "95 Квартала". По его мнению, комики унизили население города.
Мэр оккупированного Скадовска публично обратился к "95 Кварталу"
По словам Яковлева, он считает неуместной шутку комиков о "с*с*ках из Скадовска", которая прозвучала во время новогоднего выпуска "Вечернего Квартала".
Он напомнил комикам, что жители оккупированного города прекрасно знают родной язык и общаются на нем в быту.
Кроме того, он призвал “95 Квартал” попросить прощения после этого инцидента, поскольку он обидел для людей, вынужденных терпеть российскую оккупацию.
Также мэр объявил о старте флешмоба "Скадовск говорит по-украински" и продекламировал стихотворение Григория Чубая "В двадцатом веке не просто жить".
Политик призвал жителей города сделать то же самое.
Что именно "95 Квартал" говорил о Скадовске
В новогоднем выпуске "95 Квартал" пошутил об украинке, которая переехала из Скадовска в Закарпатье.
Комики представили пародию на то, как русскоязычная девушка пытается разговаривать на украинском, часто нечаянно искажая значение слов.
Так, во время знакомства с жителем Закарпатья девушка сказала, что она "с*ск*товска", имея в виду, что до полномасштабного вторжения жила в Скадовске, курортном городе у Черного моря, что на Херсонщине.
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