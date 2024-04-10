Голова однієї з міських рад Дніпропетровської області та секретар ради вимагали 30 тис. доларів США хабаря у підприємця, який хотів побудувати гуртожиток для переселенців. Їх затримали працівники ДБР.
Посадовці з Дніпропетровщини вимагали хабаря
У ДБР повідомляють, що на території громади з 90-х років стояла недобудова школи площею 4,5 тис. кв. м.
Підприємець вирішив відремонтувати приміщення, щоб облаштувати переселенців. Платити за проживання громадян мала міжнародна гуманітарна організація.
З цією пропозицією він звернувся до міської ради.
Правоохоронці не називають імен затриманих, однак Суспільне з посиланням на власні джерела пише, що йдеться про міського голову Новомосковська Дніпропетровської області Сергія Рєзніка.
Що загрожує підозрюваним
За даними ДБР, 9 квітня 2024 року підприємець передав хабар секретарю ради в його кабінеті. Під час цього було затримано обох посадовців.
Затриманим повідомлено про підозру у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі (ч. 4 ст. 368 КК України).
За цією статтею передбачене позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна. Планується обрання запобіжного заходу.
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