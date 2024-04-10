Мера та секретаря міськради Новомосковська впіймали на хабарі 30 тис дол
Категорія
Україна
Дата публікації

Мера та секретаря міськради Новомосковська впіймали на хабарі 30 тис дол

ДБР
ДБР

Голова однієї з міських рад Дніпропетровської області та секретар ради вимагали 30 тис. доларів США хабаря у підприємця, який хотів побудувати гуртожиток для переселенців. Їх затримали працівники ДБР.

Посадовці з Дніпропетровщини вимагали хабаря

У ДБР повідомляють, що на території громади з 90-х років стояла недобудова школи площею 4,5 тис. кв. м.

Підприємець вирішив відремонтувати приміщення, щоб облаштувати переселенців. Платити за проживання громадян мала міжнародна гуманітарна організація.

З цією пропозицією він звернувся до міської ради.

Посадовці під час зустрічей запросили у чоловіка 30 тис. доларів США хабаря. За ці гроші вони обіцяли винести питання на голосування сесії та надалі вплинути на депутатів, щоб ті підтримали рішення про довгострокову оренду приміщення. Це давало змогу орендувати приміщення без оголошення спеціального тендеру.

Правоохоронці не називають імен затриманих, однак Суспільне з посиланням на власні джерела пише, що йдеться про міського голову Новомосковська Дніпропетровської області Сергія Рєзніка.

Що загрожує підозрюваним

За даними ДБР, 9 квітня 2024 року підприємець передав хабар секретарю ради в його кабінеті. Під час цього було затримано обох посадовців.

Фото: dbr.gov.ua

Затриманим повідомлено про підозру у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі (ч. 4 ст. 368 КК України).

За цією статтею передбачене позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна. Планується обрання запобіжного заходу.

Також встановлюється повне коло осіб, які можуть бути причетними до оборудки, у тому числі перевіряється інформація щодо місцевих правоохоронців, які могли «співпрацювати» з посадовцями під час вимагання хабаря, — зазначили в ДБР.

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