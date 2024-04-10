Глава одного из городских советов Днепропетровской области и секретарь совета потребовали 30 тыс. долларов США взятки у предпринимателя, который хотел построить общежитие для переселенцев. Их задержали сотрудники ГБР.
Чиновники с Днепропетровщины требовали взятку
В ГБР сообщают, что на территории общества с 90-х годов стояла недостройка школы площадью 4,5 тыс. кв. м.
Предприниматель решил отремонтировать помещение, чтобы обустроить переселенцев. Платить за проживание граждан должна была международная гуманитарная организация.
С этим предложением он обратился в городской совет.
Правоохранители не называют имен задержанных, однако Суспільне со ссылкой на собственные источники пишет, что речь идет о мэре Новомосковска Днепропетровской области Сергее Резнике.
Как могут наказать подозреваемых
По данным ДБР, 9 апреля 2024 г. предприниматель передал взятку секретарю совета в его кабинете. Во время этого были задержаны оба чиновника.
Задержанным доложено о подозрении в вымогательстве и получении неправомерной выгоды в особо крупном размере (ч. 4 ст. 368 УК Украины).
По этой статье предусмотрено лишение свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества. Планируется избрание меры пресечения.
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