Мэра и секретаря горсовета Новомосковска поймали на взятке 30 тыс долл
Категория
Украина
Дата публикации

Мэра и секретаря горсовета Новомосковска поймали на взятке 30 тыс долл

ГБР
ГБР
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Глава одного из городских советов Днепропетровской области и секретарь совета потребовали 30 тыс. долларов США взятки у предпринимателя, который хотел построить общежитие для переселенцев. Их задержали сотрудники ГБР.

Чиновники с Днепропетровщины требовали взятку

В ГБР сообщают, что на территории общества с 90-х годов стояла недостройка школы площадью 4,5 тыс. кв. м.

Предприниматель решил отремонтировать помещение, чтобы обустроить переселенцев. Платить за проживание граждан должна была международная гуманитарная организация.

С этим предложением он обратился в городской совет.

Чиновники во время встреч пригласили у мужчины 30 тыс. долларов США взятки. За эти деньги они обещали вынести вопрос на голосование сессии и в дальнейшем повлиять на депутатов, чтобы те поддержали решение о долгосрочной аренде помещения. Это позволяло арендовать помещение без объявления специального тендера.

Правоохранители не называют имен задержанных, однако Суспільне со ссылкой на собственные источники пишет, что речь идет о мэре Новомосковска Днепропетровской области Сергее Резнике.

Как могут наказать подозреваемых

По данным ДБР, 9 апреля 2024 г. предприниматель передал взятку секретарю совета в его кабинете. Во время этого были задержаны оба чиновника.

Фото: dbr.gov.ua

Задержанным доложено о подозрении в вымогательстве и получении неправомерной выгоды в особо крупном размере (ч. 4 ст. 368 УК Украины).

По этой статье предусмотрено лишение свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества. Планируется избрание меры пресечения.

Также устанавливается полный круг лиц, которые могут быть причастны к сделке, в том числе проверяется информация о местных правоохранителях, которые могли «сотрудничать» с должностными лицами при вымогательстве взятки, — отметили в ГБР.

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