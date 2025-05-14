Мерц поставив амбітну мету для армії Німеччини

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц пообіцяв, що Бундесвер отримає всі необхідні кошти, аби стати найсильнішою армією в Європі.
Головні тези:
- Фрідріх Мерц обіцяв забезпечити Бундесвер всіма необхідними коштами для встановлення позицій найсильнішої армії в Європі.
- Німецький канцлер прагне створити такі умови, коли використання зброї буде зайвим завдяки силі та готовності до оборони.
Мерц прагне зробити Бундесвер найсильнішою армією Європи
Ми керуємося дуже простим принципом: ми хочемо мати змогу захищатися, щоб не бути змушеними захищатися, — пояснив німецький канцлер.
За словами Мерца, ФРН постійно розширюватиме власний оборонний потенціал та готовність захисту. Також він підкреслив: бундесвер "отримає всі фінансові ресурси, щоб у конвенційному сенсі стати найсильнішою армією в Європі".
Однак Мерц резюмував, що у ФРН мають створити "нову, привабливу добровільну військову службу".
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