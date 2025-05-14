Мерц поставив амбітну мету для армії Німеччини
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Світ
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Мерц поставив амбітну мету для армії Німеччини

Мерц
Джерело:  Spiegel

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц пообіцяв, що Бундесвер отримає всі необхідні кошти, аби стати найсильнішою армією в Європі.

Головні тези:

  • Фрідріх Мерц обіцяв забезпечити Бундесвер всіма необхідними коштами для встановлення позицій найсильнішої армії в Європі.
  • Німецький канцлер прагне створити такі умови, коли використання зброї буде зайвим завдяки силі та готовності до оборони.

Мерц прагне зробити Бундесвер найсильнішою армією Європи

Ми керуємося дуже простим принципом: ми хочемо мати змогу захищатися, щоб не бути змушеними захищатися, — пояснив німецький канцлер.

За словами Мерца, ФРН постійно розширюватиме власний оборонний потенціал та готовність захисту. Також він підкреслив: бундесвер "отримає всі фінансові ресурси, щоб у конвенційному сенсі стати найсильнішою армією в Європі".

Наша мета — це Німеччина та Європа, які настільки сильні разом, що нам ніколи не доведеться використовувати нашу зброю.

Фрідріх Мерц

Фрідріх Мерц

Канцлер Німеччини 

Однак Мерц резюмував, що у ФРН мають створити "нову, привабливу добровільну військову службу".

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