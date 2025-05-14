Мерц поставил амбициозную цель для армии Германии
Категория
Мир
Дата публикации

Мерц поставил амбициозную цель для армии Германии

Мерц
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Источник:  Spiegel

Канцлер Германии Фридрих Мерц пообещал, что Бундесвер получит все необходимые средства для того, чтобы стать сильнейшей армией в Европе.

Главные тезисы

  • Фридрих Мерц поставил перед армией Германии амбициозную цель стать сильнейшей в Европе.
  • Канцлер обещает обеспечить Бундесвер всеми необходимыми средствами и ресурсами для укрепления позиций сильнейшей армии в регионе.

Мерц стремится сделать Бундесвер сильнейшей армией Европы

Мы руководствуемся очень простым принципом: мы хотим иметь возможность защищаться, чтобы не быть вынужденными защищаться, — объяснил немецкий канцлер.

По словам Мерца, ФРГ будет постоянно расширять собственный оборонный потенциал и готовность защиты. Также он подчеркнул: бундесвер "получит все финансовые ресурсы, чтобы в конвенционном смысле стать сильнейшей армией в Европе".

Наша цель — это Германия и Европа, которые настолько сильны вместе, что нам никогда не придется использовать наше оружие.

Фридрих Мерц

Фридрих Мерц

Канцлер Германии

Однако Мерц резюмировал, что в ФРГ должна быть создана "новая, привлекательная добровольная военная служба".

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