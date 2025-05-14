Мерц поставил амбициозную цель для армии Германии

Канцлер Германии Фридрих Мерц пообещал, что Бундесвер получит все необходимые средства для того, чтобы стать сильнейшей армией в Европе.

Мерц стремится сделать Бундесвер сильнейшей армией Европы

Мы руководствуемся очень простым принципом: мы хотим иметь возможность защищаться, чтобы не быть вынужденными защищаться, — объяснил немецкий канцлер.

По словам Мерца, ФРГ будет постоянно расширять собственный оборонный потенциал и готовность защиты. Также он подчеркнул: бундесвер "получит все финансовые ресурсы, чтобы в конвенционном смысле стать сильнейшей армией в Европе".

Наша цель — это Германия и Европа, которые настолько сильны вместе, что нам никогда не придется использовать наше оружие. Фридрих Мерц Канцлер Германии

Однако Мерц резюмировал, что в ФРГ должна быть создана "новая, привлекательная добровольная военная служба".