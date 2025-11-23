Мерц розробив власний мирний план для України
Категорія
Політика
Дата публікації

Мерц розробив власний мирний план для України

Який план для України підготував Мерц
Джерело:  NTV

Німецький лідер Фрідріх Мерц офіційно підтвердив, що створив власний окремий план щодо завершення російсько-української війни. На переконання канцлера, він може стати альтернативою пропозиціям президента США Дональда Трампа.

Головні тези:

  • Фрідріх Мерц поки не планує розкривати ЗМІ жодних подробиць.
  • Він вважає, що повноцінний мирний процес може стартувати 27 листопада.

Який план для України підготував Мерц

За словами німецького лідера, він має намір представити власний мирний план членам української делегації у Женеві.

Я вніс додаткову пропозицію, що виходить за рамки всеосяжного плану з 28 пунктів.

Фрідріх Мерц

Фрідріх Мерц

Канцлер ФРН

На його переконання, просто зараз потрібно зробити все можливе, щоб на основі американського плану розробити "документ, здатний отримати схвалення" України.

Попри прохання журналістів, німецький лідер не захотів розкривати жодних додаткових подробиць.

Однак Мерц уточнив що вносить пропозицію, "щоб хоча б зробити перший крок у четвер", тобто 27 листопада.

Що важливо розуміти, саме до 27 листопада президент США Дональд Трамп хоче отримати згоду на свої пропозиції з боку офіційного Києва.

Канцлер зазначив, що підписання мирної угоди до четверга не виключене повністю, проте сумнівне.

Я скептично ставлюся до того, чи можливе таке рішення з урахуванням нинішніх розбіжностей, — заявив Мерц.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Зеленський заявив про зміну позиції США після перемовин у Женеві
Володимир Зеленський
Зеленський
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Трамп накинувся з новими звинуваченнями на владу України
Donald Trump
Трамп знову посилює тиск на Україну
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Мирний план Трампа вже оновили на користь України
Рустем Умєров
Умєров

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?