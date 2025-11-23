Мерц розробив власний мирний план для України

Німецький лідер Фрідріх Мерц офіційно підтвердив, що створив власний окремий план щодо завершення російсько-української війни. На переконання канцлера, він може стати альтернативою пропозиціям президента США Дональда Трампа.

Який план для України підготував Мерц

За словами німецького лідера, він має намір представити власний мирний план членам української делегації у Женеві.

Я вніс додаткову пропозицію, що виходить за рамки всеосяжного плану з 28 пунктів. Фрідріх Мерц Канцлер ФРН

На його переконання, просто зараз потрібно зробити все можливе, щоб на основі американського плану розробити "документ, здатний отримати схвалення" України.

Попри прохання журналістів, німецький лідер не захотів розкривати жодних додаткових подробиць.

Однак Мерц уточнив що вносить пропозицію, "щоб хоча б зробити перший крок у четвер", тобто 27 листопада.

Що важливо розуміти, саме до 27 листопада президент США Дональд Трамп хоче отримати згоду на свої пропозиції з боку офіційного Києва.

Канцлер зазначив, що підписання мирної угоди до четверга не виключене повністю, проте сумнівне.