Трамп накинувся з новими звинуваченнями на владу України
Трамп накинувся з новими звинуваченнями на владу України

Donald Trump
Трамп знову посилює тиск на Україну
Read in English

23 листопада президент США Дональд Трамп почав публічно скаржитися на те, що українське керівництво, мовляв, не висловило вдячності Штатам за їхні мирні зусилля задля завершення російської загарбницької війни.

Головні тези:

  • Трамп обурюється, що Європа досі купує російську нафту.
  • Він також розкритикував підхід Джо Байдена до питань допомоги Україні.

Трамп знову посилює тиск на Україну

Про своє обурення очільник Білого дому заявив у власній соцмережі Truth.

За його словами, Україна не “висловила жодної подяки” США, а Європа продовжує купувати у Росії нафту.

Дональд Трамп вкотре повторив, що Путін не напав би на Україну, якби він був президентом.

Я успадкував війну, яка не мала відбутися, війну, в якій програли всі, особливо мільйони людей, які так даремно загинули..Керівництво України не висловило жодної подяки за наші зусилля, а Європа продовжує купувати нафту в Росії.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Він також нагадав про те, що американська влада продовжує продавати НАТО величезні партії зброї для надання Україні.

(Цей шахрай Джо віддав все безкоштовно, безкоштовно, безкоштовно, включаючи великі гроші!). Хай благословить Бог усі життя, які загинули в цій гуманітарній катастрофі!, — йдеться в заяві Трампа.

