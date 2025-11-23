Трамп накинувся з новими звинуваченнями на владу України

23 листопада президент США Дональд Трамп почав публічно скаржитися на те, що українське керівництво, мовляв, не висловило вдячності Штатам за їхні мирні зусилля задля завершення російської загарбницької війни.
Головні тези:
- Трамп обурюється, що Європа досі купує російську нафту.
- Він також розкритикував підхід Джо Байдена до питань допомоги Україні.
Трамп знову посилює тиск на Україну
Про своє обурення очільник Білого дому заявив у власній соцмережі Truth.
За його словами, Україна не “висловила жодної подяки” США, а Європа продовжує купувати у Росії нафту.
Дональд Трамп вкотре повторив, що Путін не напав би на Україну, якби він був президентом.
Він також нагадав про те, що американська влада продовжує продавати НАТО величезні партії зброї для надання Україні.
Більше по темі
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-