Трамп набросился с новыми обвинениями на власть Украины
Трамп набросился с новыми обвинениями на власть Украины

Donald Trump
Трамп снова усиливает давление на Украину
Read in English
Читати українською

23 ноября президент США Дональд Трамп начал публично жаловаться на то, что украинское руководство, мол, не выразило благодарности Штатам за их мирные усилия по завершению российской захватнической войны.

Главные тезисы

  • Трамп возмущается, что Европа до сих пор покупает российскую нефть.
  • Он также подверг критике подход Джо Байдена к вопросам помощи Украине.

Трамп снова усиливает давление на Украину

О своем возмущении глава Белого дома заявил в собственной соцсети Truth.

По его словам, Украина не "выразила никакой благодарности" США, а Европа продолжает покупать у России нефть.

Дональд Трамп еще раз повторил, что Путин не напал бы на Украину, будь он президентом.

Я унаследовал войну, которая не должна была начаться, войну, в которой проиграли все, особенно миллионы людей, которые зря погибли. Руководство Украины не выразило никакой благодарности за наши усилия, а Европа продолжает покупать нефть у России.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Он также напомнил о том, что американские власти продолжают продавать НАТО огромные партии оружия для предоставления Украине.

(Этот мошенник Джо отдал все бесплатно, бесплатно, бесплатно, включая большие деньги!). Да благословит Бог все жизни, погибшие в этой гуманитарной катастрофе! — сказано в заявлении Трампа.

Зеленский

