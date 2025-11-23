Трамп набросился с новыми обвинениями на власть Украины

23 ноября президент США Дональд Трамп начал публично жаловаться на то, что украинское руководство, мол, не выразило благодарности Штатам за их мирные усилия по завершению российской захватнической войны.
Главные тезисы
- Трамп возмущается, что Европа до сих пор покупает российскую нефть.
- Он также подверг критике подход Джо Байдена к вопросам помощи Украине.
Трамп снова усиливает давление на Украину
О своем возмущении глава Белого дома заявил в собственной соцсети Truth.
По его словам, Украина не "выразила никакой благодарности" США, а Европа продолжает покупать у России нефть.
Дональд Трамп еще раз повторил, что Путин не напал бы на Украину, будь он президентом.
Он также напомнил о том, что американские власти продолжают продавать НАТО огромные партии оружия для предоставления Украине.
