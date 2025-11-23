23 ноября президент США Дональд Трамп начал публично жаловаться на то, что украинское руководство, мол, не выразило благодарности Штатам за их мирные усилия по завершению российской захватнической войны.

Трамп снова усиливает давление на Украину

О своем возмущении глава Белого дома заявил в собственной соцсети Truth.

По его словам, Украина не "выразила никакой благодарности" США, а Европа продолжает покупать у России нефть.

Дональд Трамп еще раз повторил, что Путин не напал бы на Украину, будь он президентом.

Я унаследовал войну, которая не должна была начаться, войну, в которой проиграли все, особенно миллионы людей, которые зря погибли. Руководство Украины не выразило никакой благодарности за наши усилия, а Европа продолжает покупать нефть у России. Дональд Трамп Президент США

Он также напомнил о том, что американские власти продолжают продавать НАТО огромные партии оружия для предоставления Украине.

(Этот мошенник Джо отдал все бесплатно, бесплатно, бесплатно, включая большие деньги!). Да благословит Бог все жизни, погибшие в этой гуманитарной катастрофе! — сказано в заявлении Трампа. Поделиться