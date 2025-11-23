Зеленский заявил об изменении позиции США после переговоров в Женеве

23 ноября глава государства Владимир Зеленский раскрыл первые результаты переговоров украинской и американской делегаций в Женеве. Президент сообщил, что США готовы учесть требования Украины в своем мирном плане по завершению российской войны.
Главные тезисы
- Зеленский отметил важность эффективных элементов плана.
- Работа над документом продолжается.
США смягчили свою позицию по отношению к Украине
Как отметил глава государства, украинская делегация сегодня работает в Женеве.
Ее главная цель на данном этапе — поиск решений для завершения российской захватнической войны, восстановления мира и обеспечения длительной безопасности.
Владимир Зеленский официально подтвердил, что получил краткие отчеты команды о результатах первых встреч и разговоров.
По словам украинского лидера, дальше будет продолжаться активная работа над тем, чтобы все элементы плана были действительно эффективными.
Зеленский заверил украинцев, что все это делается с единственной целью — в конце концов положить конец кровопролитию и войне.
Вот как выглядит состав делегации для консультаций с международными партнерами по окончанию войны:
Андрей Ермак — руководитель Офиса президента Украины, глава делегации;
Рустем Умеров — секретарь Совета национальной безопасности и обороны;
Кирилл Буданов — начальник Главного управления разведки Минобороны;
Андрей Гнатов — начальник Генерального штаба ВСУ;
Олег Иващенко — председатель Службы внешней разведки Украины;
Сергей Кислица — первый заместитель Министра иностранных дел;
Евгений Острянский — первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны;
Александр Поклад — заместитель председателя Службы безопасности Украины;
Александр Бевз — советник руководителя Офиса президента Украины.
