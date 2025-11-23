Зеленский заявил об изменении позиции США после переговоров в Женеве
Категория
Политика
Дата публикации

Зеленский заявил об изменении позиции США после переговоров в Женеве

Владимир Зеленский
Зеленский
Читати українською

23 ноября глава государства Владимир Зеленский раскрыл первые результаты переговоров украинской и американской делегаций в Женеве. Президент сообщил, что США готовы учесть требования Украины в своем мирном плане по завершению российской войны.

Главные тезисы

  • Зеленский отметил важность эффективных элементов плана.
  • Работа над документом продолжается.

США смягчили свою позицию по отношению к Украине

Как отметил глава государства, украинская делегация сегодня работает в Женеве.

Ее главная цель на данном этапе — поиск решений для завершения российской захватнической войны, восстановления мира и обеспечения длительной безопасности.

Владимир Зеленский официально подтвердил, что получил краткие отчеты команды о результатах первых встреч и разговоров.

Сейчас есть понимание, что американские предложения могут учесть ряд элементов, основанных на украинском видении и критически важных национальных интересов Украины.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

По словам украинского лидера, дальше будет продолжаться активная работа над тем, чтобы все элементы плана были действительно эффективными.

Зеленский заверил украинцев, что все это делается с единственной целью — в конце концов положить конец кровопролитию и войне.

Вот как выглядит состав делегации для консультаций с международными партнерами по окончанию войны:

  • Андрей Ермак — руководитель Офиса президента Украины, глава делегации;

  • Рустем Умеров — секретарь Совета национальной безопасности и обороны;

  • Кирилл Буданов — начальник Главного управления разведки Минобороны;

  • Андрей Гнатов — начальник Генерального штаба ВСУ;

  • Олег Иващенко — председатель Службы внешней разведки Украины;

  • Сергей Кислица — первый заместитель Министра иностранных дел;

  • Евгений Острянский — первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны;

  • Александр Поклад — заместитель председателя Службы безопасности Украины;

  • Александр Бевз — советник руководителя Офиса президента Украины.

Больше по теме

Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
США уже начали ослаблять санкции против РФ
США
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Туск требует от Трампа раскрыть автора мирного плана
Туск объявил свою позицию касательно мирного плана Трампа
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Путин планирует отклонить мирный план Трампа
Чего дальше ждать от Путина

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?