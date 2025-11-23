Зеленский заявил об изменении позиции США после переговоров в Женеве

23 ноября глава государства Владимир Зеленский раскрыл первые результаты переговоров украинской и американской делегаций в Женеве. Президент сообщил, что США готовы учесть требования Украины в своем мирном плане по завершению российской войны.

США смягчили свою позицию по отношению к Украине

Как отметил глава государства, украинская делегация сегодня работает в Женеве.

Ее главная цель на данном этапе — поиск решений для завершения российской захватнической войны, восстановления мира и обеспечения длительной безопасности.

Владимир Зеленский официально подтвердил, что получил краткие отчеты команды о результатах первых встреч и разговоров.

Сейчас есть понимание, что американские предложения могут учесть ряд элементов, основанных на украинском видении и критически важных национальных интересов Украины. Владимир Зеленский Президент Украины

По словам украинского лидера, дальше будет продолжаться активная работа над тем, чтобы все элементы плана были действительно эффективными.

Зеленский заверил украинцев, что все это делается с единственной целью — в конце концов положить конец кровопролитию и войне.

Вот как выглядит состав делегации для консультаций с международными партнерами по окончанию войны: