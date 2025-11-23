Зеленський заявив про зміну позиції США після перемовин у Женеві
23 листопада глава держави Володимир Зеленський розкрив перші результати переговорів української та американської делегацій у Женеві. Президент повідомив, що США готові урахувати вимоги України у своєму мирному плані щодо завершення російської війни.

Головні тези:

  • Зеленський наголосив на важливості ефективних елементів плану.
  • Наразі робота над документом триває.

США пом'якшили свою позицію щодо України

Як зазначив глава держави, українська делегація сьогодні працює в Женеві.

Її головна мета на даному етапі — пошук працездатних рішень для завершення російської загарбницької війни, відновлення миру та гарантування тривалої безпеки.

Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що вже отримав короткі звіти команди про результати перших зустрічей і розмов.

Наразі є розуміння, що американські пропозиції можуть врахувати низку елементів, які засновані на українському баченні та є критично важливими для національних інтересів України.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

За словами українського лідера, надалі буде тривати активна робота над тим, щоб усі елементи плану були дійсно ефективними.

Зеленський запевнив українців, що все це робиться з єдиною метою — врешті-решт покласти край кровопролиттю й війні.

Ось як виглядає склад делегації для консультацій із міжнародними партнерами щодо закінчення війни:

  • Андрій Єрмак — керівник Офісу президента України, глава делегації;

  • Рустем Умєров — секретар Ради національної безпеки і оборони;

  • Кирило Буданов — начальник Головного управління розвідки Міноборони;

  • Андрій Гнатов — начальник Генерального штабу ЗСУ;

  • Олег Іващенко — голова Служби зовнішньої розвідки України;

  • Сергій Кислиця — перший заступник Міністра закордонних справ;

  • Євгеній Острянський — перший заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони;

  • Олександр Поклад — заступник голови Служби безпеки України;

  • Олександр Бевз — радник керівника Офісу президента України.

