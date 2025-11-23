Зеленський заявив про зміну позиції США після перемовин у Женеві

23 листопада глава держави Володимир Зеленський розкрив перші результати переговорів української та американської делегацій у Женеві. Президент повідомив, що США готові урахувати вимоги України у своєму мирному плані щодо завершення російської війни.
Головні тези:
- Зеленський наголосив на важливості ефективних елементів плану.
- Наразі робота над документом триває.
США пом'якшили свою позицію щодо України
Як зазначив глава держави, українська делегація сьогодні працює в Женеві.
Її головна мета на даному етапі — пошук працездатних рішень для завершення російської загарбницької війни, відновлення миру та гарантування тривалої безпеки.
Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що вже отримав короткі звіти команди про результати перших зустрічей і розмов.
За словами українського лідера, надалі буде тривати активна робота над тим, щоб усі елементи плану були дійсно ефективними.
Зеленський запевнив українців, що все це робиться з єдиною метою — врешті-решт покласти край кровопролиттю й війні.
Ось як виглядає склад делегації для консультацій із міжнародними партнерами щодо закінчення війни:
Андрій Єрмак — керівник Офісу президента України, глава делегації;
Рустем Умєров — секретар Ради національної безпеки і оборони;
Кирило Буданов — начальник Головного управління розвідки Міноборони;
Андрій Гнатов — начальник Генерального штабу ЗСУ;
Олег Іващенко — голова Служби зовнішньої розвідки України;
Сергій Кислиця — перший заступник Міністра закордонних справ;
Євгеній Острянський — перший заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони;
Олександр Поклад — заступник голови Служби безпеки України;
Олександр Бевз — радник керівника Офісу президента України.
