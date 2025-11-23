Американський Інституту вивчення війни дійшов висновку, що російський диктатора Володимир Путін незабаром офіційно відхилить план президента США Дональда Трампа щодо завершення війни РФ проти України. На це вказують останні події в російському інформаційному просторі.

Чого далі чекати від Путіна

Американські аналітики звернули увагу на те, що члени команди диктатора та російська пропаганда активно формують інформаційне тло для відхилення запропонованого мирного плану Трампа.

Фактично йдеться про те, що Кремля готує власний народ до сценарію, в якому не збирається приймати жодних альтернатив, окрім тотальної окупації України.

До прикладу, нещодавно перший заступник голови Комітету з міжнародних справ Державної Думи Росії Олексій Чепа почав публічно вимагати, щоб новий план повністю задовольняв усі вимоги Москви.

Ба більше, він вкотре заявив, що ключова ціль Росії полягає в тому, щоб будь-яке мирне врегулювання було спрямоване на усунення передбачуваних "корінних причин" її війни проти України.

На цьому тлі член Комітету Державної Думи РФ з оборони Андрій Колеснік почав запевняти росіян, що перемога у війні — “неминуча”.