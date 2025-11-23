Путін планує відхилити мирний план Трампа
Категорія
Політика
Дата публікації

Путін планує відхилити мирний план Трампа

Путін
Read in English
Джерело:  ISW

 Американський Інституту вивчення війни дійшов висновку, що російський диктатора Володимир Путін незабаром офіційно відхилить план президента США Дональда Трампа щодо завершення війни РФ проти України. На це вказують останні події в російському інформаційному просторі.

Головні тези:

  • У Росії вже активно створюють інформаційне тло для відхилення пропозиції Трампа.
  • Кремль не приховує, що ключова ціль Росії полягає в тотальній окупації України.

Чого далі чекати від Путіна

Американські аналітики звернули увагу на те, що члени команди диктатора та російська пропаганда активно формують інформаційне тло для відхилення запропонованого мирного плану Трампа.

Фактично йдеться про те, що Кремля готує власний народ до сценарію, в якому не збирається приймати жодних альтернатив, окрім тотальної окупації України.

До прикладу, нещодавно перший заступник голови Комітету з міжнародних справ Державної Думи Росії Олексій Чепа почав публічно вимагати, щоб новий план повністю задовольняв усі вимоги Москви.

Ба більше, він вкотре заявив, що ключова ціль Росії полягає в тому, щоб будь-яке мирне врегулювання було спрямоване на усунення передбачуваних "корінних причин" її війни проти України.

На цьому тлі член Комітету Державної Думи РФ з оборони Андрій Колеснік почав запевняти росіян, що перемога у війні — “неминуча”.

Російські державні телеканали і воєнкори висвітлювали схожі наративи, зокрема про те, що Росія братиме участь тільки в мирному плані, який усуває корінні причини війни, — маючи на увазі, що Росія не зацікавлена в будь-яких мирних переговорах, поки не досягне своїх цілей на полі бою.

Більше по темі

Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
США вже почали ослаблювати санкції проти РФ
США
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
"Це продаж України". Болтон розкрив замисел Трампа
"Це продаж України". Болтон розкрив замисел Трампа
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Туск вимагає від Трампа розкрити автора мирного плану
Туск

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?