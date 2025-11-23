Американский Институт изучения войны пришел к выводу, что российский диктатор Владимир Путин вскоре официально отклонит план президента США Дональда Трампа по завершению войны РФ против Украины. Это указывают последние события в российском информационном пространстве.

Чего дальше ждать от Путина

Американские аналитики обратили внимание на то, что члены команды диктатора и российская пропаганда активно формируют информационный фон для отклонения предложенного мирного плана Трампа.

Фактически речь идет о том, что Кремль готовит собственный народ к сценарию, в котором не собирается принимать никаких альтернатив, кроме тотальной оккупации Украины.

К примеру, недавно первый заместитель председателя Комитета по международным делам Государственной Думы России Алексей Чепа потребовал, чтобы новый план полностью удовлетворял все требования Москвы.

Более того, он в очередной раз заявил, что ключевая цель России заключается в том, чтобы любое мирное урегулирование было направлено на устранение предполагаемых "коренных причин" ее войны против Украины.

На этом фоне член Комитета Государственной Думы РФ по обороне Андрей Колесник начал уверять россиян, что победа в войне — "неизбежна".