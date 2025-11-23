Мирний план Трампа вже оновили на користь України
Категорія
Політика
Дата публікації

Мирний план Трампа вже оновили на користь України

Рустем Умєров
Умєров

Ввечері 23 листопада секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров офіційно підтвердив, що наразі триває робота над вдосконаленням нового мирного плану президента США Дональда Трампа для завершення російської війни. Уже є перші вагомі результати.

Головні тези:

  • Команда Трампа демонструє готовність до компромісів.
  • Активна робота над документом триває досі.

Мирний план Трамп продовжують допрацьовувати

Поточна редакція документа, хоча й перебуває на завершальному етапі узгодження, вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.

Рустем Умєров

Рустем Умєров

Секретар Ради національної безпеки і оборони України

На цьому тлі Умєров висловив вдячність команді американського лідера Дональда Трампа.

Ми високо цінуємо конструктивну взаємодію зі Сполученими Штатами та їхнє уважне ставлення до наших зауважень — це дозволяє рухатися вперед у спільному процесі, — наголосив секретар РНБО.

За словами Рустема Умєрова, українська делегація розраховує на подальший прогрес упродовж сьогоднішнього дня.

Зі схожою заявою 23 листопада виступив і президент України Володимир Зеленський.

Він озвучив перші результати перемовини української та американської делегацій у Женеві.

Наразі є розуміння, що американські пропозиції можуть врахувати низку елементів, які засновані на українському баченні та є критично важливими для національних інтересів України.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Путін планує відхилити мирний план Трампа
Путін
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Зеленський заявив про зміну позиції США після перемовин у Женеві
Володимир Зеленський
Зеленський
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Трамп накинувся з новими звинуваченнями на владу України
Donald Trump
Трамп знову посилює тиск на Україну

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?