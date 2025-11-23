Мирний план Трампа вже оновили на користь України

Ввечері 23 листопада секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров офіційно підтвердив, що наразі триває робота над вдосконаленням нового мирного плану президента США Дональда Трампа для завершення російської війни. Уже є перші вагомі результати.
Головні тези:
- Команда Трампа демонструє готовність до компромісів.
- Активна робота над документом триває досі.
Мирний план Трамп продовжують допрацьовувати
На цьому тлі Умєров висловив вдячність команді американського лідера Дональда Трампа.
За словами Рустема Умєрова, українська делегація розраховує на подальший прогрес упродовж сьогоднішнього дня.
Зі схожою заявою 23 листопада виступив і президент України Володимир Зеленський.
Він озвучив перші результати перемовини української та американської делегацій у Женеві.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-