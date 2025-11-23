Мирный план Трампа уже обновили в пользу Украины
Рустем Умеров
Вечером 23 ноября секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров официально подтвердил, что продолжается работа над совершенствованием нового мирного плана президента США Дональда Трампа для завершения российской войны. Уже есть первые веские результаты.

Главные тезисы

  • Команда Трампа демонстрирует готовность к компромиссам.
  • Активная работа над документом продолжается до сих пор.

Текущая редакция документа, хоть и находится на завершающем этапе согласования, уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.

На этом фоне Умеров выразил благодарность команде американского лидера Дональда Трампа.

Мы высоко ценим конструктивное взаимодействие с Соединенными Штатами и их внимательное отношение к нашим замечаниям, что позволяет двигаться вперед в совместном процессе, — подчеркнул секретарь СНБО.

По словам Рустема Умерова, украинская делегация рассчитывает на дальнейший прогресс в течение сегодняшнего дня.

С подобным заявлением 23 ноября выступил и президент Украины Владимир Зеленский.

Он озвучил первые результаты переговоров украинской и американской делегаций в Женеве.

Сейчас есть понимание, что американские предложения могут учесть ряд элементов, основанных на украинском видении и критически важных для национальных интересов Украины.

