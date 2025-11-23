Мирный план Трампа уже обновили в пользу Украины

Вечером 23 ноября секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров официально подтвердил, что продолжается работа над совершенствованием нового мирного плана президента США Дональда Трампа для завершения российской войны. Уже есть первые веские результаты.
Главные тезисы
- Команда Трампа демонстрирует готовность к компромиссам.
- Активная работа над документом продолжается до сих пор.
Мирный план Трамп продолжают дорабатывать
На этом фоне Умеров выразил благодарность команде американского лидера Дональда Трампа.
По словам Рустема Умерова, украинская делегация рассчитывает на дальнейший прогресс в течение сегодняшнего дня.
С подобным заявлением 23 ноября выступил и президент Украины Владимир Зеленский.
Он озвучил первые результаты переговоров украинской и американской делегаций в Женеве.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-