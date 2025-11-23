Мерц разработал собственный мирный план для Украины

Немецкий лидер Фридрих Мерц официально подтвердил, что создал собственный план по завершению российско-украинской войны. По убеждению канцлера, он может стать альтернативой предложениям президента США Дональда Трампа.

Какой план для Украины подготовил Мерц

По словам немецкого лидера, он намерен представить свой мирный план членам украинской делегации в Женеве.

Я внес дополнительное предложение, выходящее за рамки всеобъемлющего плана из 28 пунктов. Фридрих Мерц Канцлер ФРГ

По его убеждению, прямо сейчас нужно сделать все возможное, чтобы на основе американского плана разработать "документ, способный получить одобрение" Украины.

Несмотря на просьбы журналистов, немецкий лидер не захотел раскрывать дополнительных подробностей.

Однако Мерц уточнил, что вносит предложение, "чтобы хотя бы сделать первый шаг в четверг", то есть 27 ноября.

Что важно понимать, как раз до 27 ноября президент США Дональд Трамп хочет получить согласие на свои предложения со стороны официального Киева.

Канцлер отметил, что подписание мирного соглашения до четверга не исключено полностью, однако сомнительно.