Мережа магазинів PROSTOR оголосила про закриття

PROSTOR закривається — що відомо

За словами представників компанії, для них це рішення є дійсно “важким”.

Окрім того, вони перепросили за неможливість повідомити про зміни раніше, пише All Retail.

Ми глибоко цінуємо той шлях, який пройшли разом із вами, і прагнемо завершити всі поточні процеси максимально коректно та прозоро, — йдеться у зверненні. Поширити

Що важливо розуміти, поки причини свого рішення компанія не розкриває.

У PROSTOR чітко дали зрозуміти, що вони виконають усі фінансові зобов’язання перед партнерами у повному обсязі.

Після завершення співпраці компанія має намір оформити необхідні документи, зокрема додаткові угоди про припинення дії договорів та акти звіряння.