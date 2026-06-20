Мережа магазинів PROSTOR оголосила про закриття

ТОВ “НУМІС”, яке розвиває мережу магазинів краси та догляду PROSTOR, ухвалило рішення щодо припинення операційної діяльності компанії. 1 липня розпочнеться поетапне закриття торгових точок.
Головні тези:
- PROSTOR понад 20 років активно працював на українському ринку.
- Причину закриття команда ТОВ “НУМІС” поки не називає.
PROSTOR закривається — що відомо
За словами представників компанії, для них це рішення є дійсно “важким”.
Окрім того, вони перепросили за неможливість повідомити про зміни раніше, пише All Retail.
Що важливо розуміти, поки причини свого рішення компанія не розкриває.
У PROSTOR чітко дали зрозуміти, що вони виконають усі фінансові зобов’язання перед партнерами у повному обсязі.
Після завершення співпраці компанія має намір оформити необхідні документи, зокрема додаткові угоди про припинення дії договорів та акти звіряння.
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