Мережа магазинів PROSTOR оголосила про закриття
Категорія
Економіка
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Мережа магазинів PROSTOR оголосила про закриття

PROSTOR закривається - що відомо
Джерело:  online.ua

ТОВ “НУМІС”, яке розвиває мережу магазинів краси та догляду PROSTOR, ухвалило рішення щодо припинення операційної діяльності компанії. 1 липня розпочнеться поетапне закриття торгових точок. 

Головні тези:

  • PROSTOR понад 20 років активно працював на українському ринку.
  • Причину закриття команда ТОВ “НУМІС” поки не називає.

PROSTOR закривається — що відомо

За словами представників компанії, для них це рішення є дійсно “важким”.

Окрім того, вони перепросили за неможливість повідомити про зміни раніше, пише All Retail.

Ми глибоко цінуємо той шлях, який пройшли разом із вами, і прагнемо завершити всі поточні процеси максимально коректно та прозоро, — йдеться у зверненні.

Що важливо розуміти, поки причини свого рішення компанія не розкриває.

У PROSTOR чітко дали зрозуміти, що вони виконають усі фінансові зобов’язання перед партнерами у повному обсязі.

Після завершення співпраці компанія має намір оформити необхідні документи, зокрема додаткові угоди про припинення дії договорів та акти звіряння.

Протягом 21 року ритейлер розвивав мережу магазинів косметики, товарів для догляду та побутової хімії PROSTOR. За підсумками 2025 року компанія завершила рік із 468 магазинами у 22 регіонах країни.

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