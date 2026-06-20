Сеть магазинов PROSTOR объявила о закрытии
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Экономика
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Сеть магазинов PROSTOR объявила о закрытии

PROSTOR закрывается – что известно
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Источник:  online.ua

ООО "НУМИС", которое развивает сеть магазинов красоты и ухода PROSTOR, приняло решение о прекращении операционной деятельности компании. 1 июля начнется поэтапное закрытие торговых точек.

Главные тезисы

  • PROSTOR более 20 лет активно работал на украинском рынке.
  • Причину закрытия команда ООО "НУМИС" пока не называет.

PROSTOR закрывается — что известно

По словам представителей компании, для них это решение действительно "сложное".

Кроме того, они извинились за невозможность сообщить об изменениях ранее, пишет All Retail.

Мы глубоко ценим тот путь, который прошли вместе с вами, и стремимся завершить все текущие процессы максимально корректно и прозрачно, — сказано в обращении.

Что важно понимать, пока причины своего решения компания не раскрывает.

В PROSTOR четко дали понять, что они выполнят все финансовые обязательства перед партнерами в полном объеме.

После завершения сотрудничества компания намерена оформить необходимые документы, в частности, дополнительные соглашения о прекращении действия договоров и акты сверки.

В течение 21 года ритейлер развивал сеть магазинов косметики, товаров по уходу и бытовой химии PROSTOR. По итогам 2025 года компания завершила год с 468 магазинами в 22 регионах страны.

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