Сеть магазинов PROSTOR объявила о закрытии

ООО "НУМИС", которое развивает сеть магазинов красоты и ухода PROSTOR, приняло решение о прекращении операционной деятельности компании. 1 июля начнется поэтапное закрытие торговых точек.

PROSTOR закрывается — что известно

По словам представителей компании, для них это решение действительно "сложное".

Кроме того, они извинились за невозможность сообщить об изменениях ранее, пишет All Retail.

Мы глубоко ценим тот путь, который прошли вместе с вами, и стремимся завершить все текущие процессы максимально корректно и прозрачно, — сказано в обращении. Поделиться

Что важно понимать, пока причины своего решения компания не раскрывает.

В PROSTOR четко дали понять, что они выполнят все финансовые обязательства перед партнерами в полном объеме.

После завершения сотрудничества компания намерена оформить необходимые документы, в частности, дополнительные соглашения о прекращении действия договоров и акты сверки.