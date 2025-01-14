Як вигладали полярні стратосферні хмари у небі над шведським містом Кіруна

Зазначається, що утворення таких хмар відбувається лише в умовах дуже низьких температур і на значній висоті.

Місцеві жителі фотографували ці хмари і ділились знімками і відео у соцмережах.

Video credit: Guy Geffen pic.twitter.com/4yfhqYeD9V — The Weather Gallery (@Wx_Gallery) January 12, 2025

Що відомо утворення полярних стратосферних хмар

Ці хмари утворюються на висоті близько 20-30 км у стратосфері, на відміну від більшості хмар, які утворюються в першому шарі атмосфери Землі.

Вони складаються з крихітних кристалів льоду чи переохолоджених крапель води.

Для їхнього утворення повітря має бути холоднішим, ніж -85 градусів за Цельсієм.

Зазвичай їх можна побачити на високих широтах (55 — 60°), безпосередньо після заходу або перед сходом Сонця. Вдень на тлі яскравого розсіяного світла їх просто не видно.

Найчастіше вони зустрічаються в Антарктиді, Арктиці, Шотландії, Скандинавії та на Алясці. Часом їх можна зустріти у районах Північної Європи. Хоч у 2023 році це явище чи не вперше побачили в Італії.