Мешканці Швеції стали свідками рідкісного явища — відео
Категорія
Світ
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Мешканці Швеції стали свідками рідкісного явища — відео

Полярні стратосферні хмари
Джерело:  online.ua

Жителі шведського міста Кіруна 12 січня мали змогу спостерігати за доволі рідкісним атмосферним явищем - полярними стратосферними хмарами. 

Головні тези:

  • Полярні стратосферні хмари — рідкісне атмосферне явище, яке спостерігають на високих широтах у певних умовах.
  • Утворення полярних стратосферних хмар відбувається на висоті близько 20-30 км у стратосфері та вимагає дуже низьких температур.
  • Ці хмари складаються з кристалів льоду чи переохолоджених крапель води, і вони є візуально вражаючим видовищем на небі.
  • Полярні стратосферні хмари частіше зустрічаються в Арктиці, Антарктиді, Шотландії, Скандинавії та на Алясці, але можна побачити і в Північній Європі.

Як вигладали полярні стратосферні хмари у небі над шведським містом Кіруна

Зазначається, що утворення таких хмар відбувається лише в умовах дуже низьких температур і на значній висоті.

Місцеві жителі фотографували ці хмари і ділились знімками і відео у соцмережах.

Що відомо утворення полярних стратосферних хмар

Ці хмари утворюються на висоті близько 20-30 км у стратосфері, на відміну від більшості хмар, які утворюються в першому шарі атмосфери Землі.

Вони складаються з крихітних кристалів льоду чи переохолоджених крапель води.

Для їхнього утворення повітря має бути холоднішим, ніж -85 градусів за Цельсієм.

Зазвичай їх можна побачити на високих широтах (55 — 60°), безпосередньо після заходу або перед сходом Сонця. Вдень на тлі яскравого розсіяного світла їх просто не видно.

Найчастіше вони зустрічаються в Антарктиді, Арктиці, Шотландії, Скандинавії та на Алясці. Часом їх можна зустріти у районах Північної Європи. Хоч у 2023 році це явище чи не вперше побачили в Італії.

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