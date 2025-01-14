Жителі шведського міста Кіруна 12 січня мали змогу спостерігати за доволі рідкісним атмосферним явищем - полярними стратосферними хмарами.
Головні тези:
- Полярні стратосферні хмари — рідкісне атмосферне явище, яке спостерігають на високих широтах у певних умовах.
- Утворення полярних стратосферних хмар відбувається на висоті близько 20-30 км у стратосфері та вимагає дуже низьких температур.
- Ці хмари складаються з кристалів льоду чи переохолоджених крапель води, і вони є візуально вражаючим видовищем на небі.
- Полярні стратосферні хмари частіше зустрічаються в Арктиці, Антарктиді, Шотландії, Скандинавії та на Алясці, але можна побачити і в Північній Європі.
Як вигладали полярні стратосферні хмари у небі над шведським містом Кіруна
Зазначається, що утворення таких хмар відбувається лише в умовах дуже низьких температур і на значній висоті.
Місцеві жителі фотографували ці хмари і ділились знімками і відео у соцмережах.
Video credit: Guy Geffen pic.twitter.com/4yfhqYeD9V— The Weather Gallery (@Wx_Gallery) January 12, 2025
Що відомо утворення полярних стратосферних хмар
Ці хмари утворюються на висоті близько 20-30 км у стратосфері, на відміну від більшості хмар, які утворюються в першому шарі атмосфери Землі.
Вони складаються з крихітних кристалів льоду чи переохолоджених крапель води.
Для їхнього утворення повітря має бути холоднішим, ніж -85 градусів за Цельсієм.
Зазвичай їх можна побачити на високих широтах (55 — 60°), безпосередньо після заходу або перед сходом Сонця. Вдень на тлі яскравого розсіяного світла їх просто не видно.
Найчастіше вони зустрічаються в Антарктиді, Арктиці, Шотландії, Скандинавії та на Алясці. Часом їх можна зустріти у районах Північної Європи. Хоч у 2023 році це явище чи не вперше побачили в Італії.
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