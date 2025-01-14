Жители шведского города Кируна 12 января имели возможность наблюдать довольно редкое атмосферное явление - полярные стратосферные облака.
Главные тезисы
- Полярные стратосферные облака – редкое атмосферное явление, наблюдаемое на высоких широтах в определенных условиях.
- Эти облака образуются на высоте 20-30 км в стратосфере при очень низких температурах и состоят из кристаллов льда или переохлажденных капель воды.
- Полярные стратосферные облака чаще встречаются в Арктике, Антарктиде, Шотландии, Скандинавии и Аляске, но можно увидеть и в Северной Европе.
- Эти облака видны на высоких широтах, непосредственно после заката или перед восходом Солнца, а днем их просто не видно на фоне яркого света.
Как выгладали полярные стратосферные облака в небе над шведским городом Кируна
Отмечается, что образование таких облаков происходит только при очень низких температурах и на значительной высоте.
Местные жители фотографировали эти облака и делились снимками и видео в соцсетях.
Video credit: Guy Geffen pic.twitter.com/4yfhqYeD9V— The Weather Gallery (@Wx_Gallery) January 12, 2025
Что известно образование полярных стратосферных облаков
Эти облака образуются на высоте около 20-30 км в стратосфере, в отличие от большинства облаков, образующихся в первом слое атмосферы Земли.
Они состоят из крошечных кристаллов льда или переохлажденных капель воды.
Для их образования воздух должен быть холоднее, чем -85 градусов по Цельсию.
Обычно их можно увидеть на высоких широтах (55-60°), непосредственно после заката или перед восходом Солнца. Днем на фоне яркого рассеянного света их просто не видно.
Чаще всего они встречаются в Антарктиде, Арктике, Шотландии, Скандинавии и Аляске. Иногда их можно встретить в районах Северной Европы. Хотя в 2023 году это явление чуть ли не впервые увидели в Италии.
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