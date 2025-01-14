Как выгладали полярные стратосферные облака в небе над шведским городом Кируна

Отмечается, что образование таких облаков происходит только при очень низких температурах и на значительной высоте.

Местные жители фотографировали эти облака и делились снимками и видео в соцсетях.

Video credit: Guy Geffen pic.twitter.com/4yfhqYeD9V — The Weather Gallery (@Wx_Gallery) January 12, 2025

Что известно образование полярных стратосферных облаков

Эти облака образуются на высоте около 20-30 км в стратосфере, в отличие от большинства облаков, образующихся в первом слое атмосферы Земли.

Они состоят из крошечных кристаллов льда или переохлажденных капель воды.

Для их образования воздух должен быть холоднее, чем -85 градусов по Цельсию.

Обычно их можно увидеть на высоких широтах (55-60°), непосредственно после заката или перед восходом Солнца. Днем на фоне яркого рассеянного света их просто не видно.

Чаще всего они встречаются в Антарктиде, Арктике, Шотландии, Скандинавии и Аляске. Иногда их можно встретить в районах Северной Европы. Хотя в 2023 году это явление чуть ли не впервые увидели в Италии.