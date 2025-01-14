Жители Швеции стали свидетелями редкого явления — видео
Категория
Мир
Дата публикации

Жители Швеции стали свидетелями редкого явления — видео

Полярные стратосферные облака
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Источник:  online.ua

Жители шведского города Кируна 12 января имели возможность наблюдать довольно редкое атмосферное явление - полярные стратосферные облака.

Главные тезисы

  • Полярные стратосферные облака – редкое атмосферное явление, наблюдаемое на высоких широтах в определенных условиях.
  • Эти облака образуются на высоте 20-30 км в стратосфере при очень низких температурах и состоят из кристаллов льда или переохлажденных капель воды.
  • Полярные стратосферные облака чаще встречаются в Арктике, Антарктиде, Шотландии, Скандинавии и Аляске, но можно увидеть и в Северной Европе.
  • Эти облака видны на высоких широтах, непосредственно после заката или перед восходом Солнца, а днем их просто не видно на фоне яркого света.

Как выгладали полярные стратосферные облака в небе над шведским городом Кируна

Отмечается, что образование таких облаков происходит только при очень низких температурах и на значительной высоте.

Местные жители фотографировали эти облака и делились снимками и видео в соцсетях.

Что известно образование полярных стратосферных облаков

Эти облака образуются на высоте около 20-30 км в стратосфере, в отличие от большинства облаков, образующихся в первом слое атмосферы Земли.

Они состоят из крошечных кристаллов льда или переохлажденных капель воды.

Для их образования воздух должен быть холоднее, чем -85 градусов по Цельсию.

Обычно их можно увидеть на высоких широтах (55-60°), непосредственно после заката или перед восходом Солнца. Днем на фоне яркого рассеянного света их просто не видно.

Чаще всего они встречаются в Антарктиде, Арктике, Шотландии, Скандинавии и Аляске. Иногда их можно встретить в районах Северной Европы. Хотя в 2023 году это явление чуть ли не впервые увидели в Италии.

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