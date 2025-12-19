"Месники: Судний день". Кріс Еванс повертається до ролі Капітана Америки
Категорія
Культура
Дата публікації

"Месники: Судний день". Кріс Еванс повертається до ролі Капітана Америки

Кріс Еванс
Джерело:  Variety

Відомий голлівудський актор Кріс Еванс повертається в ролі Капітана Америки у фільмі "Месники: Судний день". На це одразу звернули уваги глядачі після перегляду першого тизера-трейлера нової стрічки від Marvel.

Головні тези:

  • Стів Роджерс стане батьком новонародженої дитини у цій новій частині “Месників”.
  • Прем'єра фільму запланована на 18 грудня 2026 року.

Перший тизер підтвердив повернення Капітана Америки

Як повідомляє видання Variety, вказаний тизер показують перед сеансами фільму "Аватар: Вогонь і попіл".

Згідно з останніми даними, найближчими тижнями з'являться й інші тизери, присвячені різним персонажам.

Журналістам також вдалося дізнатися, що на глядачів чекає несподіваний поворот — Стів Роджерс стає батьком новонародженої дитини.

Прем'єра стрічки повинна відбутися 18 грудня 2026 року.

Дія тизера розгортається на тихій фермі. Стів під'їжджає до будинку на мотоциклі під фортепіанну версію теми "Месників". Його синій шолом нагадує елемент костюма Капітана Америки, який він дістає і з ностальгією розглядає. Потім він тримає на руках новонародженого і з гордістю дивиться на нього.

Глядачі також звернули увагу на те. що у фіналі з'являється напис: "Стів Роджерс повернеться в "Месниках: Судний день".

Після цього запускається зворотний відлік, який завершиться рівно через рік — у день виходу фільму в прокат.

Більше по темі

Категорія
Культура
Дата публікації
Додати до обраного
Мадс Міккельсен повертається на екрани у стрічці "Останній вікінг" — трейлер
Чим "Останній вікінг" зацікавить глядачів
Категорія
Культура
Дата публікації
Додати до обраного
Трейлер фінального сезону серіалу "Хлопаки" уже в мережі — відео
"Хлопаки" повертаються востаннє
Категорія
Культура
Дата публікації
Додати до обраного
Трейлер жахаючого горору "Хокум" налякав мережу — відео
"Хокум" готується до виходу на великі екрани

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?