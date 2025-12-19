"Месники: Судний день". Кріс Еванс повертається до ролі Капітана Америки

Відомий голлівудський актор Кріс Еванс повертається в ролі Капітана Америки у фільмі "Месники: Судний день". На це одразу звернули уваги глядачі після перегляду першого тизера-трейлера нової стрічки від Marvel.

Перший тизер підтвердив повернення Капітана Америки

Як повідомляє видання Variety, вказаний тизер показують перед сеансами фільму "Аватар: Вогонь і попіл".

Згідно з останніми даними, найближчими тижнями з'являться й інші тизери, присвячені різним персонажам.

Журналістам також вдалося дізнатися, що на глядачів чекає несподіваний поворот — Стів Роджерс стає батьком новонародженої дитини.

Прем'єра стрічки повинна відбутися 18 грудня 2026 року.

Дія тизера розгортається на тихій фермі. Стів під'їжджає до будинку на мотоциклі під фортепіанну версію теми "Месників". Його синій шолом нагадує елемент костюма Капітана Америки, який він дістає і з ностальгією розглядає. Потім він тримає на руках новонародженого і з гордістю дивиться на нього. Поширити

Глядачі також звернули увагу на те. що у фіналі з'являється напис: "Стів Роджерс повернеться в "Месниках: Судний день".