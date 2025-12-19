"Месники: Судний день". Кріс Еванс повертається до ролі Капітана Америки

Відомий голлівудський актор Кріс Еванс повертається в ролі Капітана Америки у фільмі "Месники: Судний день". На це одразу звернули уваги глядачі після перегляду першого тизера-трейлера нової стрічки від Marvel.
Головні тези:
- Стів Роджерс стане батьком новонародженої дитини у цій новій частині “Месників”.
- Прем'єра фільму запланована на 18 грудня 2026 року.
Перший тизер підтвердив повернення Капітана Америки
Як повідомляє видання Variety, вказаний тизер показують перед сеансами фільму "Аватар: Вогонь і попіл".
Згідно з останніми даними, найближчими тижнями з'являться й інші тизери, присвячені різним персонажам.
Журналістам також вдалося дізнатися, що на глядачів чекає несподіваний поворот — Стів Роджерс стає батьком новонародженої дитини.
Прем'єра стрічки повинна відбутися 18 грудня 2026 року.
Глядачі також звернули увагу на те. що у фіналі з'являється напис: "Стів Роджерс повернеться в "Месниках: Судний день".
Після цього запускається зворотний відлік, який завершиться рівно через рік — у день виходу фільму в прокат.
