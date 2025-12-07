Трейлер фінального сезону серіалу "Хлопаки" уже в мережі — відео

Команда Amazon Prime Video нарешті показала довгоочікуваний трейлер п’ятого й останнього сезону серіалу "Хлопаки". Ба більше, також розкрита дата релізу.
Головні тези:
- Герої серіалу опиняються в скрутно становищі, з якого майже неможливо знайти вихід.
- Це світ Хоумлендера, який повністю підкоряється його законам та правилам.
"Хлопаки" повертаються востаннє
Дата довгоочікуваний прем'єри — 8 квітня 2026 року.
Що важливо розуміти, саме тоді Amazon Prime Video вийдуть одразу дві серії.
Окрім того, відомо, що нові епізоди виходитимуть щотижня.
У трейлері можна також побачити екранне возз’єднання зірок серіалу "Надприродне" Джареда Падалекі та Дженсена Еклза.
Як уже згадувалося раніше, серіал "Хлопаки" створений за мотивами коміксів Гарта Енніса й Даріка Робертсона.
До його створення залучені Sony Pictures Television, Amazon MGM Studios та Kripke Enterprises.
Більше по темі
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-