Трейлер фінального сезону серіалу "Хлопаки" уже в мережі — відео
Категорія
Культура
Дата публікації

Трейлер фінального сезону серіалу "Хлопаки" уже в мережі — відео

"Хлопаки" повертаються востаннє
Джерело:  online.ua

Команда Amazon Prime Video нарешті показала довгоочікуваний трейлер п’ятого й останнього сезону серіалу "Хлопаки". Ба більше, також розкрита дата релізу.

Головні тези:

  • Герої серіалу опиняються в скрутно становищі, з якого майже неможливо знайти вихід.
  • Це світ Хоумлендера, який повністю підкоряється його законам та правилам.

"Хлопаки" повертаються востаннє

Дата довгоочікуваний прем'єри — 8 квітня 2026 року.

Що важливо розуміти, саме тоді Amazon Prime Video вийдуть одразу дві серії.

Окрім того, відомо, що нові епізоди виходитимуть щотижня.

У трейлері можна також побачити екранне возз’єднання зірок серіалу "Надприродне" Джареда Падалекі та Дженсена Еклза.

Хьюї, Молоко Матері і Френчі ув'язнені в "таборі свободи". Енні намагається організувати опір проти переважаючої сили Супергероїв. Кіміко ніде не можна знайти. Але коли з'являється Бутчер, готовий використати вірус, який знищить усіх супергероїв, він запускає ланцюжок подій, які назавжди змінять світ і всіх його мешканців, — анонсували фінальний сезон творці серіалу.

Як уже згадувалося раніше, серіал "Хлопаки" створений за мотивами коміксів Гарта Енніса й Даріка Робертсона.

До його створення залучені Sony Pictures Television, Amazon MGM Studios та Kripke Enterprises.

Більше по темі

Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації
Додати до обраного
Джонні Депп шокував Голлівуд зовнішнім виглядом — фото
Депп
Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації
Додати до обраного
Том Круз розірвав стосунки з головною красунею Голлівуду
Том Круз знову холостяк
Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації
Додати до обраного
Ще одна пара Голлівуду опинилася на межі розлучення
Гвінет Пелтроу може знову розлучитися?

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?