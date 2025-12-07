Трейлер финального сезона сериала "Пацаны" уже в сети — видео

Команда Amazon Prime Video наконец-то показала долгожданный трейлер пятого и последнего сезона сериала "Хлопаки". Более того, также раскрыта дата релиза.

"Пацаны" возвращаются в последний раз

Дата долгожданной премьеры — 8 апреля 2026 года.

Что важно понимать, именно тогда Amazon Prime Video выйдет сразу две серии.

Кроме того, известно, что новые эпизоды будут выходить еженедельно.

В трейлере можно увидеть экранное воссоединение звезд сериала "Сверхъестественное" Джареда Падалеки и Дженсена Эклза.

Хьюи, Молоко Матери и Френчи заключены в "лагере свободы". Энни пытается организовать сопротивление против превосходящей силы супергероев. Кимико нигде нельзя найти. Но когда появляется Бутчер, готовый использовать вирус, который уничтожит всех супергероев, он запускает цепочку событий, которые навсегда изменят мир и всех его обитателей, — анонсировали финальный сезон создатели сериала. Поделиться

Как уже упоминалось ранее, сериал "Пацаны" создан по мотивам комиксов Гарта Энниса и Дарика Робертсона.