Трейлер финального сезона сериала "Пацаны" уже в сети — видео
Культура
Трейлер финального сезона сериала "Пацаны" уже в сети — видео

"Пацаны" возвращаются в последний раз
Читати українською
Источник:  online.ua

Команда Amazon Prime Video наконец-то показала долгожданный трейлер пятого и последнего сезона сериала "Хлопаки". Более того, также раскрыта дата релиза.

Главные тезисы

  • Герои сериала оказываются в затруднительном положении, из которого почти невозможно найти выход.
  • Это мир Хоумлендера, полностью подчиняющийся его законам и правилам.

"Пацаны" возвращаются в последний раз

Дата долгожданной премьеры — 8 апреля 2026 года.

Что важно понимать, именно тогда Amazon Prime Video выйдет сразу две серии.

Кроме того, известно, что новые эпизоды будут выходить еженедельно.

В трейлере можно увидеть экранное воссоединение звезд сериала "Сверхъестественное" Джареда Падалеки и Дженсена Эклза.

Хьюи, Молоко Матери и Френчи заключены в "лагере свободы". Энни пытается организовать сопротивление против превосходящей силы супергероев. Кимико нигде нельзя найти. Но когда появляется Бутчер, готовый использовать вирус, который уничтожит всех супергероев, он запускает цепочку событий, которые навсегда изменят мир и всех его обитателей, — анонсировали финальный сезон создатели сериала.

Как уже упоминалось ранее, сериал "Пацаны" создан по мотивам комиксов Гарта Энниса и Дарика Робертсона.

К его созданию привлечены Sony Pictures Television, Amazon MGM Studios и Kripke Enterprises.

