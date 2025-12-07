Трейлер финального сезона сериала "Пацаны" уже в сети — видео

Команда Amazon Prime Video наконец-то показала долгожданный трейлер пятого и последнего сезона сериала "Хлопаки". Более того, также раскрыта дата релиза.
Главные тезисы
- Герои сериала оказываются в затруднительном положении, из которого почти невозможно найти выход.
- Это мир Хоумлендера, полностью подчиняющийся его законам и правилам.
"Пацаны" возвращаются в последний раз
Дата долгожданной премьеры — 8 апреля 2026 года.
Что важно понимать, именно тогда Amazon Prime Video выйдет сразу две серии.
Кроме того, известно, что новые эпизоды будут выходить еженедельно.
В трейлере можно увидеть экранное воссоединение звезд сериала "Сверхъестественное" Джареда Падалеки и Дженсена Эклза.
Как уже упоминалось ранее, сериал "Пацаны" создан по мотивам комиксов Гарта Энниса и Дарика Робертсона.
К его созданию привлечены Sony Pictures Television, Amazon MGM Studios и Kripke Enterprises.
