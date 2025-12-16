Трейлер жахаючого горору "Хокум" налякав мережу — відео

У мережі нарешті опублікували довгоочікуваний перший тизер-трейлер нового надприродного фільму жахів "Хокум" (Hokum). Це проєкт кінокомпанії Neon, яка відома своїми гучними горорами, до прикладу, "Зброя" та "Мавпа".

"Хокум" готується до виходу на великі екрани

Новий фільм жахів розповість історію письменник, який їде до віддаленої частини Ірландії, щоб розвіяти прах своїх померлих батьків.

Він навіть не підозрює, що в орендованому ним житлі на нього очікують жахливі речі.

Головна роль у горорі дісталася голлівудському актору Адаму Скотту.

Цей проєкт — нова робота ірландського режисера Даміана Маккарті. Його глядачі вже знають за такими незалежними низькобюджетними горорами, як "Застереження" (2020) та "Астрал. Медіум" (2024).

Знімання "Хокума" відбувалося на півдні Ірландії, на заході графства Корк у 2025 році.

На великих екранах фільм жахів повинен з'явитися 1 травня 2026 року.

Як глядачі реагують на перший трейлер “Хокума”: