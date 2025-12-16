Трейлер хоррора "Хокум" напугал сеть — видео

В сети наконец-то опубликовали долгожданный первый тизер-трейлер нового сверхъестественного фильма ужасов "Хокум" (Hokum). Это проект кинокомпании Neon, которая известна своими громкими горорами, например, "Оружие" и "Обезьяна".

"Хокум" готовится к выходу на большие экраны

Новый фильм ужасов расскажет историю писателя, который едет в отдаленную часть Ирландии, чтобы развеять прах своих умерших родителей.

Он даже не подозревает, что в арендованном им жилье его ждут ужасные вещи.

Главная роль в фильме досталась голливудскому актеру Адаму Скотту.

Этот проект — новая работа ирландского режиссера Дамиана Маккарти. Его зрители уже знают за такими независимыми низкобюджетными хоррорами, как "Оговорка" (2020) и "Астрал. Медиум" (2024).

Съемка "Хокума" проходила на юге Ирландии, на западе графства Корк в 2025 году.

На больших экранах он должен появиться 1 мая 2026 года.

Как зрители реагируют на первый трейлер "Хокума":