Трейлер хоррора "Хокум" напугал сеть — видео

В сети наконец-то опубликовали долгожданный первый тизер-трейлер нового сверхъестественного фильма ужасов "Хокум" (Hokum). Это проект кинокомпании Neon, которая известна своими громкими горорами, например, "Оружие" и "Обезьяна".
Главные тезисы
- Это новая работа режиссера Дамиана Маккарти.
- Зрители уже делятся своими первыми впечатлениями после просмотра.
"Хокум" готовится к выходу на большие экраны
Новый фильм ужасов расскажет историю писателя, который едет в отдаленную часть Ирландии, чтобы развеять прах своих умерших родителей.
Он даже не подозревает, что в арендованном им жилье его ждут ужасные вещи.
Главная роль в фильме досталась голливудскому актеру Адаму Скотту.
Этот проект — новая работа ирландского режиссера Дамиана Маккарти. Его зрители уже знают за такими независимыми низкобюджетными хоррорами, как "Оговорка" (2020) и "Астрал. Медиум" (2024).
Съемка "Хокума" проходила на юге Ирландии, на западе графства Корк в 2025 году.
На больших экранах он должен появиться 1 мая 2026 года.
Как зрители реагируют на первый трейлер "Хокума":
Третий кадр, через три секунды после начала тизера, — это безумный выбор. Как ужасно!
Ты покорил меня, Дамиан Маккарти!;
Меня очень тяжело напугать, но это видео действительно смогло это сделать;
Увидеть это было одним из самых крутых театральных впечатлений года;
Я не могу это пропустить;
Эта штука с большими глазами и кроличьими ушами — настоящее топливо для фильмов ужасов.
Больше по теме
- Категория
- Шоу-бизнес
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Технологии
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-