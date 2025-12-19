"Мстители: Судный день". Крис Эванс возвращается к роли Капитана Америки
Первый тизер подтвердил возвращение Капитана Америки
Источник:  Variety

Известный голливудский актер Крис Эванс возвращается к роли Капитана Америки в фильме "Мстители: Судный день". На это сразу обратили внимание зрители после просмотра первого тизера-трейлера новой ленты Marvel.

  • Стив Роджерс станет отцом новорожденного ребенка в этой новой части "Мстителей".
  • Премьера фильма запланирована на 18 декабря 2026 года.

Как сообщает издание Variety, указанный тизер показывают перед сеансами фильма "Аватар: Огонь и пепел".

Согласно последним данным, в ближайшие недели появятся и другие тизеры, посвященные разным персонажам.

Журналистам также удалось узнать, что зрителей ждет неожиданный поворот — Стив Роджерс станет отцом новорожденного ребенка.

Премьера фильма должна состояться 18 декабря 2026 года.

Действие тизера разворачивается на тихой ферме. Стив подъезжает к дому на мотоцикле под фортепианную версию темы "Мстителей". Его синий шлем напоминает элемент костюма Капитана Америки, который он достает и рассматривает с ностальгией. Затем он держит на руках новорожденного и с гордостью смотрит на него.

Зрители также обратили внимание на это, что в финале появляется надпись: "Стив Роджерс вернется в "Мстителях: Судный день".

После этого запускается обратный отсчет, который завершится ровно через год — в день выхода фильма в прокат.

