"Мстители: Судный день". Крис Эванс возвращается к роли Капитана Америки

Известный голливудский актер Крис Эванс возвращается к роли Капитана Америки в фильме "Мстители: Судный день". На это сразу обратили внимание зрители после просмотра первого тизера-трейлера новой ленты Marvel.
Главные тезисы
- Стив Роджерс станет отцом новорожденного ребенка в этой новой части "Мстителей".
- Премьера фильма запланирована на 18 декабря 2026 года.
Первый тизер подтвердил возвращение Капитана Америки
Как сообщает издание Variety, указанный тизер показывают перед сеансами фильма "Аватар: Огонь и пепел".
Согласно последним данным, в ближайшие недели появятся и другие тизеры, посвященные разным персонажам.
Журналистам также удалось узнать, что зрителей ждет неожиданный поворот — Стив Роджерс станет отцом новорожденного ребенка.
Премьера фильма должна состояться 18 декабря 2026 года.
Зрители также обратили внимание на это, что в финале появляется надпись: "Стив Роджерс вернется в "Мстителях: Судный день".
После этого запускается обратный отсчет, который завершится ровно через год — в день выхода фильма в прокат.
