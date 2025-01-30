Meta заплатить Трампу десятки млн доларів за блокування його акаунтів
Категорія
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Meta заплатить Трампу десятки млн доларів за блокування його акаунтів

Марк Цукерберг та Дональд Трамп
Джерело:  The Wall Street Journal

Meta Platforms під керівництвом Марка Цукерберга погодилась виплатити президенту США Дональду Трампу близько 25 млн доларів для врегулювання позову від 2021 року щодо блокування його акаунтів у Facebook через атаку на Капітолій прихильниками Трампа у січні 2021 року. 

Головні тези:

  • Мета погодилась на угоду про виплату Трампу понад 25 млн доларів за блокування його акаунтів, спровоковане атакою на Капітолій.
  • Критики заявляють, що ця виплата може розглядатися як хабар, підозрюючи корупційні мотиви вчинку.
  • Скасування обмежень для Трампа на Facebook та зусилля Цукерберга над примиренням свідчать про послідовність спроб покращити стосунки.

Meta критикують за виплату грошей Трампу у зв’язку із блокуванням його акаунтів

Зазначається, що з 25 млн, які отримає Трамп від Meta, 22 млн — планується виділити на його президентську бібліотеку, а решту — на покриття судових витрат.

При цьому, за словами співрозмовників видання, представники Meta відмовляються визнавати свою провину.

Meta погодилась виплатити Трампу близько 25 млн доларів за блокування його акаунтів
Дональд Трамп та Марк Цукерберг

Це виглядає як хабар і сигнал кожній компанії, що корупція — це назва гри, — зазначила сенатор Елізабет Воррен.

У Meta заблокували акаунти Трампа після подій 6 січня 2021 року через побоювання, що його заяви можуть призвести до подальшого насильства.

Обмеження були зняті лише у 2023 році. При цьому Трамп продовжував виступати із критикою Цукерберга та компанії Meta, яку називав “ворогом народу”.

Що відомо про спроби Цукерберга примиритись з Трампом

Facebook зняв всі обмеження, аби поставити колишнього президента у рівні умови з чинним тоді президентом США Джо Байденом.

Після цього Цукерберг намагався відновити відносини з Трампом, зокрема особисто вибачився перед ним улітку за "помилки фактчекінгу".

Цукерберг також прилітав до приватної резиденції Трампа в Мар-а-Лаго наприкінці листопада. Meta підтвердила, що Цукерберг вечеряв із Трампом та членами його команди.

Вже у грудні компанія оголосила про скасування перевірок фактів на своїх платформах — це вважається поступкою Трампу.

12 грудня Meta Platforms Inc. зробила пожертву в 1 млн доларів до фонду інавгурації Дональда Трампа, прагнучи покращити відносини з його адміністрацією.

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