Meta Platforms під керівництвом Марка Цукерберга погодилась виплатити президенту США Дональду Трампу близько 25 млн доларів для врегулювання позову від 2021 року щодо блокування його акаунтів у Facebook через атаку на Капітолій прихильниками Трампа у січні 2021 року.

Meta критикують за виплату грошей Трампу у зв’язку із блокуванням його акаунтів

Зазначається, що з 25 млн, які отримає Трамп від Meta, 22 млн — планується виділити на його президентську бібліотеку, а решту — на покриття судових витрат.

При цьому, за словами співрозмовників видання, представники Meta відмовляються визнавати свою провину.

Дональд Трамп та Марк Цукерберг

Це виглядає як хабар і сигнал кожній компанії, що корупція — це назва гри, — зазначила сенатор Елізабет Воррен. Поширити

У Meta заблокували акаунти Трампа після подій 6 січня 2021 року через побоювання, що його заяви можуть призвести до подальшого насильства.

Обмеження були зняті лише у 2023 році. При цьому Трамп продовжував виступати із критикою Цукерберга та компанії Meta, яку називав “ворогом народу”.

Що відомо про спроби Цукерберга примиритись з Трампом

Facebook зняв всі обмеження, аби поставити колишнього президента у рівні умови з чинним тоді президентом США Джо Байденом.

Після цього Цукерберг намагався відновити відносини з Трампом, зокрема особисто вибачився перед ним улітку за "помилки фактчекінгу".

Цукерберг також прилітав до приватної резиденції Трампа в Мар-а-Лаго наприкінці листопада. Meta підтвердила, що Цукерберг вечеряв із Трампом та членами його команди.

Вже у грудні компанія оголосила про скасування перевірок фактів на своїх платформах — це вважається поступкою Трампу.

12 грудня Meta Platforms Inc. зробила пожертву в 1 млн доларів до фонду інавгурації Дональда Трампа, прагнучи покращити відносини з його адміністрацією.