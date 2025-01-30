Meta заплатит Трампу десятки млн долларов за блокировку его аккаунтов
Категория
Мир
Дата публикации

Meta заплатит Трампу десятки млн долларов за блокировку его аккаунтов

Марк Цукерберг и Дональд Трамп
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Источник:  The Wall Street Journal

Meta Platforms под руководством Марка Цукерберга согласилась выплатить президенту США Дональду Трампу около 25 млн долларов для урегулирования иска от 2021 года о блокировании его аккаунтов в Facebook из-за атаки на Капитолий сторонниками Трампа в январе 2021 года.

Главные тезисы

  • Meta согласилась выплатить президенту США Дональду Трампу около 25 млн долларов за блокирование его аккаунтов в Facebook.
  • Выделенные средства планируется использовать на президентскую библиотеку и покрытие судебных издержек.
  • Решение Meta вызвало критику со стороны общественности, которая усомнилась в намерениях компании и подозревает коррупцию.
  • Попытки Цукерберга примириться с Трампом включают личные извинения за ошибки фактчекинга и благотворительные пожертвования.

Meta критикуют за выплату денег Трампу в связи с блокировкой его аккаунтов

Отмечается, что из 25 млн, полученных Трампом от Meta, 22 млн — планируется выделить на его президентскую библиотеку, а остальные — на покрытие судебных издержек.

При этом, по словам собеседников издания, представители Meta отказываются признавать свою вину.

Meta согласилась выплатить Трампу около 25 млн долларов за блокирование его аккаунтов
Дональд Трамп и Марк Цукерберг

Это выглядит как взятка и сигнал каждой компании, что коррупция — это название игры, — отметила сенатор Элизабет Уоррен.

В Meta заблокировали аккаунты Трампа после событий 6 января 2021 из-за опасений, что его заявления могут привести к дальнейшему насилию.

Ограничения были сняты только в 2023 году. При этом Трамп продолжал выступать с критикой Цукерберга и компании Meta, которую называл "врагом народа".

Что известно о попытках Цукерберга примириться с Трампом

Facebook снял все ограничения, чтобы поставить бывшего президента в равные условия с действующим тогда президентом США Джо Байденом.

После этого Цукерберг пытался возобновить отношения с Трампом, в частности лично извинился перед ним летом за "ошибки фактчекинга".

Цукерберг также прилетал в частную резиденцию Трампа в Мар-а-Лаго в конце ноября. Meta подтвердила, что Цукерберг ужинал с Трампом и членами его команды.

Уже в декабре компания объявила об отмене проверок фактов на своих платформах — это считается уступкой Трампу.

12 декабря Meta Platforms Inc. сделала пожертвование в 1 млн долларов в фонд инаугурации Дональда Трампа, стремясь улучшить отношения с его администрацией.

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