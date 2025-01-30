Meta Platforms под руководством Марка Цукерберга согласилась выплатить президенту США Дональду Трампу около 25 млн долларов для урегулирования иска от 2021 года о блокировании его аккаунтов в Facebook из-за атаки на Капитолий сторонниками Трампа в январе 2021 года.

Meta критикуют за выплату денег Трампу в связи с блокировкой его аккаунтов

Отмечается, что из 25 млн, полученных Трампом от Meta, 22 млн — планируется выделить на его президентскую библиотеку, а остальные — на покрытие судебных издержек.

При этом, по словам собеседников издания, представители Meta отказываются признавать свою вину.

Дональд Трамп и Марк Цукерберг

Это выглядит как взятка и сигнал каждой компании, что коррупция — это название игры, — отметила сенатор Элизабет Уоррен. Поделиться

В Meta заблокировали аккаунты Трампа после событий 6 января 2021 из-за опасений, что его заявления могут привести к дальнейшему насилию.

Ограничения были сняты только в 2023 году. При этом Трамп продолжал выступать с критикой Цукерберга и компании Meta, которую называл "врагом народа".

Что известно о попытках Цукерберга примириться с Трампом

Facebook снял все ограничения, чтобы поставить бывшего президента в равные условия с действующим тогда президентом США Джо Байденом.

После этого Цукерберг пытался возобновить отношения с Трампом, в частности лично извинился перед ним летом за "ошибки фактчекинга".

Цукерберг также прилетал в частную резиденцию Трампа в Мар-а-Лаго в конце ноября. Meta подтвердила, что Цукерберг ужинал с Трампом и членами его команды.

Уже в декабре компания объявила об отмене проверок фактов на своих платформах — это считается уступкой Трампу.

12 декабря Meta Platforms Inc. сделала пожертвование в 1 млн долларов в фонд инаугурации Дональда Трампа, стремясь улучшить отношения с его администрацией.