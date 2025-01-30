Meta Platforms под руководством Марка Цукерберга согласилась выплатить президенту США Дональду Трампу около 25 млн долларов для урегулирования иска от 2021 года о блокировании его аккаунтов в Facebook из-за атаки на Капитолий сторонниками Трампа в январе 2021 года.
Главные тезисы
- Meta согласилась выплатить президенту США Дональду Трампу около 25 млн долларов за блокирование его аккаунтов в Facebook.
- Выделенные средства планируется использовать на президентскую библиотеку и покрытие судебных издержек.
- Решение Meta вызвало критику со стороны общественности, которая усомнилась в намерениях компании и подозревает коррупцию.
- Попытки Цукерберга примириться с Трампом включают личные извинения за ошибки фактчекинга и благотворительные пожертвования.
Meta критикуют за выплату денег Трампу в связи с блокировкой его аккаунтов
Отмечается, что из 25 млн, полученных Трампом от Meta, 22 млн — планируется выделить на его президентскую библиотеку, а остальные — на покрытие судебных издержек.
При этом, по словам собеседников издания, представители Meta отказываются признавать свою вину.
В Meta заблокировали аккаунты Трампа после событий 6 января 2021 из-за опасений, что его заявления могут привести к дальнейшему насилию.
Ограничения были сняты только в 2023 году. При этом Трамп продолжал выступать с критикой Цукерберга и компании Meta, которую называл "врагом народа".
Что известно о попытках Цукерберга примириться с Трампом
Facebook снял все ограничения, чтобы поставить бывшего президента в равные условия с действующим тогда президентом США Джо Байденом.
После этого Цукерберг пытался возобновить отношения с Трампом, в частности лично извинился перед ним летом за "ошибки фактчекинга".
Цукерберг также прилетал в частную резиденцию Трампа в Мар-а-Лаго в конце ноября. Meta подтвердила, что Цукерберг ужинал с Трампом и членами его команды.
Уже в декабре компания объявила об отмене проверок фактов на своих платформах — это считается уступкой Трампу.
12 декабря Meta Platforms Inc. сделала пожертвование в 1 млн долларов в фонд инаугурации Дональда Трампа, стремясь улучшить отношения с его администрацией.
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