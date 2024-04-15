Шеф європейської дипломатії Жозеп Боррель закликає зробити все можливе заради деескалації конфлікту між Ізраїлем та Іраном на тлі потужних ударів Тегерану.

Боррель прокоментував події на Близькому Сході

Як наголосив дипломат, він прогнозує відповідь Тель-Авіву на масштабну повітряну атаку з боку Ірану, однак плекає надію, що вона не стане причиною подальшої ескалації.

Ми стоїмо на краю прірви та повинні відійти від неї. Ми маємо натиснути на гальма й включити задню передачу. Жозеп Боррель Шеф європейської дипломатії

Високий представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки звертає увагу на те, що в ізраїльській правій урядовій коаліції існує "глибокий розкол" між прихильниками жорсткої лінії, які прагнуть відплати, та "більш поміркованою й розсудливою" фракцією.

Остання група, як стверджує Жозеп Боррель, виступає за відплату, "але таким чином, щоб уникнути відповіді на відповідь".

На його переконання, офіційний Брюссель повинен мати кращі відносини з Іраном попри санкції, які Євросоюз ввів проти Ісламської республіки через її програму ядерної енергетики та інші питання.

В інтересах усіх, щоб Іран не став ядерною державою, та щоб на Близькому Сході був мир, — додав Жозеп Боррель.

Що відомо про атаки Іран на Ізраїль

У ніч з 13 на 14 квітня Іран та його поплічники у регіоні завдали масованого повітряного удару по території Ізраїлю ударними безпілотниками і ракетами.

Ізраїль вдалося успішно відбити ці атаки.

Офіційний Тегеран дав зрозуміти, що вважає свою відплату Ізраїлю завершеною, але готові жорстко відреагувати у разі акції у відповідь.