Мы на краю пропасти. В ЕС бьют тревогу из-за обострения ситуации в мире

Шеф европейской дипломатии Жозеп Боррель призывает сделать все возможное для деэскалации конфликта между Израилем и Ираном на фоне мощных ударов Тегерана.
Боррель прокомментировал события на Ближнем Востоке
Как отметил дипломат, он прогнозирует ответ Тель-Авиву на масштабную воздушную атаку со стороны Ирана, однако надеется, что она не станет причиной дальнейшей эскалации.
Высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности обращает внимание на то, что в израильской правой правительственной коалиции существует "глубокий раскол" между сторонниками жесткой линии, стремящихся к возмездию, и "более умеренной и рассудительной" фракцией.
Последняя группа, как утверждает Жозеп Боррель, выступает за возмездие, "но таким образом, чтобы избежать ответа на ответ".
По его убеждению, официальный Брюссель должен иметь лучшие отношения с Ираном, несмотря на санкции, которые Евросоюз ввел против Исламской республики из-за ее программы ядерной энергетики и других вопросов.
Что известно об атаках Иран на Израиль
В ночь с 13 на 14 апреля Иран и его приспешники в регионе нанесли массированный воздушный удар по территории Израиля ударными беспилотниками и ракетами.
Израиль удалось успешно отразить эти атаки.
Официальный Тегеран дал понять, что считает свое возмездие Израилю завершенным, но готовы жестко отреагировать в случае ответной акции.
По словам журналистов, американский лидер Джо Байден убеждал премьер-министра Израиля воздержаться от возмездия Ирана и предупредил, что Штаты не будут оказывать поддержку в этих действиях.
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