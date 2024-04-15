Мы на краю пропасти. В ЕС бьют тревогу из-за обострения ситуации в мире
Категория
Мир
Дата публикации

Мы на краю пропасти. В ЕС бьют тревогу из-за обострения ситуации в мире

Жозеп Боррель
Читати українською

Шеф европейской дипломатии Жозеп Боррель призывает сделать все возможное для деэскалации конфликта между Израилем и Ираном на фоне мощных ударов Тегерана.

Боррель прокомментировал события на Ближнем Востоке

Как отметил дипломат, он прогнозирует ответ Тель-Авиву на масштабную воздушную атаку со стороны Ирана, однако надеется, что она не станет причиной дальнейшей эскалации.

Мы стоим на краю пропасти и должны отойти от нее. Мы должны нажать на тормоза и включить заднюю передачу.

Жозеп Боррель

Жозеп Боррель

Шеф европейской дипломатии

Высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности обращает внимание на то, что в израильской правой правительственной коалиции существует "глубокий раскол" между сторонниками жесткой линии, стремящихся к возмездию, и "более умеренной и рассудительной" фракцией.

Последняя группа, как утверждает Жозеп Боррель, выступает за возмездие, "но таким образом, чтобы избежать ответа на ответ".

По его убеждению, официальный Брюссель должен иметь лучшие отношения с Ираном, несмотря на санкции, которые Евросоюз ввел против Исламской республики из-за ее программы ядерной энергетики и других вопросов.

В интересах всех, чтобы Иран не стал ядерным государством и чтобы на Ближнем Востоке был мир, — добавил Жозеп Боррель.

Что известно об атаках Иран на Израиль

В ночь с 13 на 14 апреля Иран и его приспешники в регионе нанесли массированный воздушный удар по территории Израиля ударными беспилотниками и ракетами.

Израиль удалось успешно отразить эти атаки.

Официальный Тегеран дал понять, что считает свое возмездие Израилю завершенным, но готовы жестко отреагировать в случае ответной акции.

По словам журналистов, американский лидер Джо Байден убеждал премьер-министра Израиля воздержаться от возмездия Ирана и предупредил, что Штаты не будут оказывать поддержку в этих действиях.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
В Конгрессе США критикуют Байдена за отказ поддерживать ответ Израиля на атаку Ирана
Джо Байден
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Израиль потратил колоссальные средства на отражение атаки Ирана
Ракета
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Военные США уничтожили 80 дронов и 6 ракет во время атаки Ирана по Израилю
U.S. Central Command
сша

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?