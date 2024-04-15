Мы на краю пропасти. В ЕС бьют тревогу из-за обострения ситуации в мире

Шеф европейской дипломатии Жозеп Боррель призывает сделать все возможное для деэскалации конфликта между Израилем и Ираном на фоне мощных ударов Тегерана.

Боррель прокомментировал события на Ближнем Востоке

Как отметил дипломат, он прогнозирует ответ Тель-Авиву на масштабную воздушную атаку со стороны Ирана, однако надеется, что она не станет причиной дальнейшей эскалации.

Мы стоим на краю пропасти и должны отойти от нее. Мы должны нажать на тормоза и включить заднюю передачу. Жозеп Боррель Шеф европейской дипломатии

Высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности обращает внимание на то, что в израильской правой правительственной коалиции существует "глубокий раскол" между сторонниками жесткой линии, стремящихся к возмездию, и "более умеренной и рассудительной" фракцией.

Последняя группа, как утверждает Жозеп Боррель, выступает за возмездие, "но таким образом, чтобы избежать ответа на ответ".

По его убеждению, официальный Брюссель должен иметь лучшие отношения с Ираном, несмотря на санкции, которые Евросоюз ввел против Исламской республики из-за ее программы ядерной энергетики и других вопросов.

В интересах всех, чтобы Иран не стал ядерным государством и чтобы на Ближнем Востоке был мир, — добавил Жозеп Боррель. Поделиться

Что известно об атаках Иран на Израиль

В ночь с 13 на 14 апреля Иран и его приспешники в регионе нанесли массированный воздушный удар по территории Израиля ударными беспилотниками и ракетами.

Израиль удалось успешно отразить эти атаки.

Официальный Тегеран дал понять, что считает свое возмездие Израилю завершенным, но готовы жестко отреагировать в случае ответной акции.