Ми не дозволимо. Мелоні публічно поставила Путіна на місце

Італійська лідерка Джорджа Мелоні попередила, що країна-агресорка Росія становить більш масштабну загрозу для безпеки Євросоюзу, ніж вважалося раніше, однак Брюссель не дозволить диктатору Путіну підірвати блок.

Мелоні кинула виклик Путіну

Прем'єрка Італії прибула з офіційним візитом до Фінляндії на зустріч лідерів Італії, Швеції і Греції, а також глави зовнішньополітичного відомства ЄС.

Ми повинні розуміти, що загроза ( з боку Росії — ред.) набагато ширша, ніж ми собі уявляємо. Джорджа Мелоні Прем'єрка Італії

На її переконання, загроза безпеці Євросоюзу з боку Росії чи інших країн нікуди не дінеться після завершення війни в Україні.

Мелоні також наголосила, що наразі мовиться про європейську демократію, вплив на громадську думку, а також про те, що відбувається в Африці: про сировину, про інструменталізацію міграції.

Ми повинні знати, що це дуже широке поняття безпеки, — зазначила політикиня. Поширити

Що повинен зробити Євросоюз

Як вважає Мелоні, на цьому тлі члени блоку повинні зробити все можливе з метою захисту своїх кордонів.

Окрім того, вкрай важливо не дати Путіну або будь-якій "злочинній організації" керувати потоками нелегальних мігрантів.

Політикиня не заперечує той факт, що Брюссель припустився серйозних помилок у вирішенні питання міграції протягом багатьох років, оскільки всіляко хотів розділити тягар.

Вирішення питання нелегальної міграції виключно в рамках дебатів на основі солідарності було помилкою. В результаті ми не змогли захистити наші кордони... Ми хочемо захистити наші зовнішні кордони і ми не дозволимо Росії або злочинним організаціям підірвати нашу безпеку, — заявила Мелоні. Поширити

За її словами, попри те, що НАТО залишається "наріжним каменем" безпеки ЄС, блок має вирішувати ширші проблеми.