Ми не дозволимо. Мелоні публічно поставила Путіна на місце

Італійська лідерка Джорджа Мелоні попередила, що країна-агресорка Росія становить більш масштабну загрозу для безпеки Євросоюзу, ніж вважалося раніше, однак Брюссель не дозволить диктатору Путіну підірвати блок.
Головні тези:
- Євросоюз повинен робити все можливе для захисту своїх кордонів та повернення контролю над потоками нелегальних мігрантів.
- Блок повинен подумати про власний захист, а не надіятися лише на НАТО.
Мелоні кинула виклик Путіну
Прем'єрка Італії прибула з офіційним візитом до Фінляндії на зустріч лідерів Італії, Швеції і Греції, а також глави зовнішньополітичного відомства ЄС.
На її переконання, загроза безпеці Євросоюзу з боку Росії чи інших країн нікуди не дінеться після завершення війни в Україні.
Мелоні також наголосила, що наразі мовиться про європейську демократію, вплив на громадську думку, а також про те, що відбувається в Африці: про сировину, про інструменталізацію міграції.
Що повинен зробити Євросоюз
Як вважає Мелоні, на цьому тлі члени блоку повинні зробити все можливе з метою захисту своїх кордонів.
Окрім того, вкрай важливо не дати Путіну або будь-якій "злочинній організації" керувати потоками нелегальних мігрантів.
Політикиня не заперечує той факт, що Брюссель припустився серйозних помилок у вирішенні питання міграції протягом багатьох років, оскільки всіляко хотів розділити тягар.
За її словами, попри те, що НАТО залишається "наріжним каменем" безпеки ЄС, блок має вирішувати ширші проблеми.
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