Ми не дозволимо. Мелоні публічно поставила Путіна на місце
Категорія
Політика
Дата публікації

Ми не дозволимо. Мелоні публічно поставила Путіна на місце

Мелоні
Read in English
Джерело:  Reuters

Італійська лідерка Джорджа Мелоні попередила, що країна-агресорка Росія становить більш масштабну загрозу для безпеки Євросоюзу, ніж вважалося раніше, однак Брюссель не дозволить диктатору Путіну підірвати блок.

Головні тези:

  • Євросоюз повинен робити все можливе для захисту своїх кордонів та повернення контролю над потоками нелегальних мігрантів.
  • Блок повинен подумати про власний захист, а не надіятися лише на НАТО.

Мелоні кинула виклик Путіну

Прем'єрка Італії прибула з офіційним візитом до Фінляндії на зустріч лідерів Італії, Швеції і Греції, а також глави зовнішньополітичного відомства ЄС.

Ми повинні розуміти, що загроза ( з боку Росії — ред.) набагато ширша, ніж ми собі уявляємо.

Джорджа Мелоні

Джорджа Мелоні

Прем'єрка Італії

На її переконання, загроза безпеці Євросоюзу з боку Росії чи інших країн нікуди не дінеться після завершення війни в Україні.

Мелоні також наголосила, що наразі мовиться про європейську демократію, вплив на громадську думку, а також про те, що відбувається в Африці: про сировину, про інструменталізацію міграції.

Ми повинні знати, що це дуже широке поняття безпеки, — зазначила політикиня.

Що повинен зробити Євросоюз

Як вважає Мелоні, на цьому тлі члени блоку повинні зробити все можливе з метою захисту своїх кордонів.

Окрім того, вкрай важливо не дати Путіну або будь-якій "злочинній організації" керувати потоками нелегальних мігрантів.

Політикиня не заперечує той факт, що Брюссель припустився серйозних помилок у вирішенні питання міграції протягом багатьох років, оскільки всіляко хотів розділити тягар.

Вирішення питання нелегальної міграції виключно в рамках дебатів на основі солідарності було помилкою. В результаті ми не змогли захистити наші кордони... Ми хочемо захистити наші зовнішні кордони і ми не дозволимо Росії або злочинним організаціям підірвати нашу безпеку, — заявила Мелоні.

За її словами, попри те, що НАТО залишається "наріжним каменем" безпеки ЄС, блок має вирішувати ширші проблеми.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Чому Трамп не припинив війну "за 24 години" — пояснення Орбана
Трамп
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Путін цинічно погрожує Україні після атаки дронів на Казань
Путін
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Введення іноземних війську в Україну. Польща озвучила свою позицію
Владислав Косіняк-Камиш

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?