Мы не позволим. Мелони публично поставила Путина на место
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Мы не позволим. Мелони публично поставила Путина на место

Мелони
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Источник:  Reuters

Итальянский лидер Джорджа Мелони предупредила, что страна-агрессорка Россия представляет более масштабную угрозу безопасности Евросоюза, чем считалось ранее, однако Брюссель не позволит диктатору Путину подорвать блок.

Главные тезисы

  • Евросоюз должен делать все возможное для защиты своих границ и возвращения контроля над потоками нелегальных мигрантов.
  • Блок должен подумать о собственной защите, а не надеяться только на НАТО.

Мэлони бросила вызов Путину

Премьер-министр Италии прибыла с официальным визитом в Финляндию на встречу лидеров Италии, Швеции и Греции, а также главы внешнеполитического ведомства ЕС.

Мы должны понимать, что угроза (со стороны России — ред.) гораздо шире, чем мы себе представляем.

Джорджа Мэлони

Джорджа Мэлони

Премьер Италии

По ее мнению, угроза безопасности Евросоюза со стороны России или других стран никуда не денется после окончания войны в Украине.

Мелони также отметила, что сейчас речь идет о европейской демократии, влиянии на общественное мнение, а также о том, что происходит в Африке: о сырье, об инструментализации миграции.

Мы должны знать, что это очень широкое понятие безопасности, — отметила политик.

Что должен сделать Евросоюз

Как считает Мэлони, на этом фоне члены блока должны сделать все возможное с целью защиты своих границ.

Кроме того, крайне важно не дать Путину или какой-либо "преступной организации" управлять потоками нелегальных мигрантов.

Политик не отрицает тот факт, что Брюссель допустил серьезный ошибок в решении вопроса миграции в течение многих лет, поскольку всячески хотел разделить бремя.

Разрешение вопроса нелегальной миграции исключительно в рамках дебатов на основе солидарности было ошибкой. В результате мы не смогли защитить наши границы... Мы хотим защитить наши внешние границы, и мы не позволим России или преступным организациям подорвать нашу безопасность, — заявила Мэлони.

По ее словам, несмотря на то, что НАТО остается краеугольным камнем безопасности ЕС, блок должен решать более широкие проблемы.

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