Мы не позволим. Мелони публично поставила Путина на место

Итальянский лидер Джорджа Мелони предупредила, что страна-агрессорка Россия представляет более масштабную угрозу безопасности Евросоюза, чем считалось ранее, однако Брюссель не позволит диктатору Путину подорвать блок.
Главные тезисы
- Евросоюз должен делать все возможное для защиты своих границ и возвращения контроля над потоками нелегальных мигрантов.
- Блок должен подумать о собственной защите, а не надеяться только на НАТО.
Мэлони бросила вызов Путину
Премьер-министр Италии прибыла с официальным визитом в Финляндию на встречу лидеров Италии, Швеции и Греции, а также главы внешнеполитического ведомства ЕС.
По ее мнению, угроза безопасности Евросоюза со стороны России или других стран никуда не денется после окончания войны в Украине.
Мелони также отметила, что сейчас речь идет о европейской демократии, влиянии на общественное мнение, а также о том, что происходит в Африке: о сырье, об инструментализации миграции.
Что должен сделать Евросоюз
Как считает Мэлони, на этом фоне члены блока должны сделать все возможное с целью защиты своих границ.
Кроме того, крайне важно не дать Путину или какой-либо "преступной организации" управлять потоками нелегальных мигрантов.
Политик не отрицает тот факт, что Брюссель допустил серьезный ошибок в решении вопроса миграции в течение многих лет, поскольку всячески хотел разделить бремя.
По ее словам, несмотря на то, что НАТО остается краеугольным камнем безопасности ЕС, блок должен решать более широкие проблемы.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-