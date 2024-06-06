Ми не відступимо. Байден закликав до солідарності з Україною
Категорія
Політика
Дата публікації

Ми не відступимо. Байден закликав до солідарності з Україною

Джо Байден
Джерело:  Радіо Свобода

У 80-ту річницю висадки союзників в Нормандії президент США Джо Байден пообіцяв, що "ми не відступимо від захисту України і не дозволимо Росії загрожувати більшій частині Європи".

Головні тези:

  • Зустріч президента України Володимира Зеленського з Байденом та Макроном відбудеться під час відзначення 80-річчя висадки союзників у Нормандії.
  • Участь України в цих заходах підкреслює важливість об'єднання та солідарності в боротьбі за свободу та демократію.
  • Очікується, що під час зустрічі буде вирішуватися питання використання заморожених активів Росії для допомоги Україні.
  • Події, пов'язані з висадкою у Нормандії, нагадують про сміливість та рішучість, необхідні для захисту свободи та демократії, які актуальні і у сучасному світі.

Зеленський має зустрітись з Байденом та Макроном під час офіційних заходів у Нормандії

Висадка в Нормандії була найбільшою морською десантною операцією в історії, і Байден назвав її «потужною ілюстрацією того, як альянси, справжні альянси роблять нас сильнішими».

Ми не підемо, бо якщо підемо, то Україна буде підкорена і на цьому все не закінчиться. Їхні сусіди будуть під загрозою, і Європа також. Здатися хуліганам, вклонитися диктаторам — це просто немислимо.

Джо Байден

Джо Байден

Президент США

Президент України Володимир Зеленський також перебуває у Нормандії і бере участь в офіційних заходах. Очікується, що український президент зустрінеться з Байденом у Парижі в п'ятницю.

Також планується, що президент зустрінеться із французьким колегою Еммануелем Макроном 7 червня.

Зеленський прибув до Франції для зустрічі з Макроном

Президент України Володимир Зеленський прибув 6 червня до Франції. Він візьме участь у заходах, присвячених 80-річчю висадки союзників у Нормандії.

Особлива подія, узяти участь у якій для нас дуже почесно: відзначення 80-річчя висадки союзників у Нормандії. Цей захід і сьогоднішній день нагадує про сміливість і рішучість, проявлені заради свободи та демократії. Союзники захищали свободу Європи тоді, українці захищають свободу Європи зараз. Єдність перемогла тоді, справжня єдність здатна перемогти й зараз.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Під час зустрічі можуть порушити питання використання заморожених активів Росії для допомоги Україні.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Байден виступив проти членства України в НАТО та назвав причину
Джо Байден
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Зеленський незабаром кілька разів зустрінеться з Байденом — перші подробиці
The White House
Зеленський та Байден
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Чи зможе Україна бити американською зброєю по Кремлю — відповідь Байдена
Байден

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?