У 80-ту річницю висадки союзників в Нормандії президент США Джо Байден пообіцяв, що "ми не відступимо від захисту України і не дозволимо Росії загрожувати більшій частині Європи".

Зеленський має зустрітись з Байденом та Макроном під час офіційних заходів у Нормандії

Висадка в Нормандії була найбільшою морською десантною операцією в історії, і Байден назвав її «потужною ілюстрацією того, як альянси, справжні альянси роблять нас сильнішими».

Ми не підемо, бо якщо підемо, то Україна буде підкорена і на цьому все не закінчиться. Їхні сусіди будуть під загрозою, і Європа також. Здатися хуліганам, вклонитися диктаторам — це просто немислимо. Джо Байден Президент США

Президент України Володимир Зеленський також перебуває у Нормандії і бере участь в офіційних заходах. Очікується, що український президент зустрінеться з Байденом у Парижі в п'ятницю.

Також планується, що президент зустрінеться із французьким колегою Еммануелем Макроном 7 червня.

Зеленський прибув до Франції для зустрічі з Макроном

Президент України Володимир Зеленський прибув 6 червня до Франції. Він візьме участь у заходах, присвячених 80-річчю висадки союзників у Нормандії.

Особлива подія, узяти участь у якій для нас дуже почесно: відзначення 80-річчя висадки союзників у Нормандії. Цей захід і сьогоднішній день нагадує про сміливість і рішучість, проявлені заради свободи та демократії. Союзники захищали свободу Європи тоді, українці захищають свободу Європи зараз. Єдність перемогла тоді, справжня єдність здатна перемогти й зараз. Володимир Зеленський Президент України

Під час зустрічі можуть порушити питання використання заморожених активів Росії для допомоги Україні.