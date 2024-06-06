У 80-ту річницю висадки союзників в Нормандії президент США Джо Байден пообіцяв, що "ми не відступимо від захисту України і не дозволимо Росії загрожувати більшій частині Європи".
Головні тези:
- Зустріч президента України Володимира Зеленського з Байденом та Макроном відбудеться під час відзначення 80-річчя висадки союзників у Нормандії.
- Участь України в цих заходах підкреслює важливість об'єднання та солідарності в боротьбі за свободу та демократію.
- Очікується, що під час зустрічі буде вирішуватися питання використання заморожених активів Росії для допомоги Україні.
- Події, пов'язані з висадкою у Нормандії, нагадують про сміливість та рішучість, необхідні для захисту свободи та демократії, які актуальні і у сучасному світі.
Зеленський має зустрітись з Байденом та Макроном під час офіційних заходів у Нормандії
Висадка в Нормандії була найбільшою морською десантною операцією в історії, і Байден назвав її «потужною ілюстрацією того, як альянси, справжні альянси роблять нас сильнішими».
Президент України Володимир Зеленський також перебуває у Нормандії і бере участь в офіційних заходах. Очікується, що український президент зустрінеться з Байденом у Парижі в п'ятницю.
Також планується, що президент зустрінеться із французьким колегою Еммануелем Макроном 7 червня.
Зеленський прибув до Франції для зустрічі з Макроном
Президент України Володимир Зеленський прибув 6 червня до Франції. Він візьме участь у заходах, присвячених 80-річчю висадки союзників у Нормандії.
Під час зустрічі можуть порушити питання використання заморожених активів Росії для допомоги Україні.
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