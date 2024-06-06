Мы не отступим. Байден призвал к солидарности с Украиной

В 80-ю годовщину высадки союзников в Нормандии президент США Джо Байден пообещал, что "мы не отступим от защиты Украины и не позволим России угрожать большей части Европы".
Главные тезисы
- Встреча Байдена с Зеленским и Макроном в Нормандии напоминает о смелости и решимости, необходимых для защиты свободы.
- 80-летие высадки союзников в Нормандии призывает к единству и поддержке Украины в борьбе за демократию, альянсы делают нас сильнее.
- Планируется обсуждение использования замороженных активов России для помощи Украине на встрече во Франции.
- Украина продолжает защищать свободу Европы сегодня, что напоминает о необходимости единства и решимости в современном мире.
Зеленский должен встретиться с Байденом и Макроном во время официальных мероприятий в Нормандии
Высадка в Нормандии была самой большой десантной морской операцией в истории, и Байден назвал ее «мощной иллюстрацией того, как альянсы, настоящие альянсы делают нас сильнее».
Президент Украины Владимир Зеленский также находится в Нормандии и принимает участие в официальных мероприятиях. Ожидается, что украинский президент встретится с Байденом в Париже в пятницу.
Также планируется, что президент встретится с французским коллегой Эммануэлем Макроном 7 июня.
Зеленский прибыл во Францию для встречи с Макроном
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл 6 июня во Францию. Он примет участие в мероприятиях, посвященных 80-летию высадки союзников в Нормандии.
Во время встречи могут поднять вопрос использования замороженных активов России для помощи Украине.
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