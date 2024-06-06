Мы не отступим. Байден призвал к солидарности с Украиной
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Мы не отступим. Байден призвал к солидарности с Украиной

Джо Байден
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Источник:  Радио Свобода

В 80-ю годовщину высадки союзников в Нормандии президент США Джо Байден пообещал, что "мы не отступим от защиты Украины и не позволим России угрожать большей части Европы".

Главные тезисы

  • Встреча Байдена с Зеленским и Макроном в Нормандии напоминает о смелости и решимости, необходимых для защиты свободы.
  • 80-летие высадки союзников в Нормандии призывает к единству и поддержке Украины в борьбе за демократию, альянсы делают нас сильнее.
  • Планируется обсуждение использования замороженных активов России для помощи Украине на встрече во Франции.
  • Украина продолжает защищать свободу Европы сегодня, что напоминает о необходимости единства и решимости в современном мире.

Зеленский должен встретиться с Байденом и Макроном во время официальных мероприятий в Нормандии

Высадка в Нормандии была самой большой десантной морской операцией в истории, и Байден назвал ее «мощной иллюстрацией того, как альянсы, настоящие альянсы делают нас сильнее».

Мы не пойдем, потому что, если пойдем, то Украина будет покорена и на этом все не закончится. Их соседи будут под угрозой, и Европа тоже. Сдаться хулиганам, поклониться диктаторам — это просто немыслимо.

Джо Байден

Джо Байден

Президент США

Президент Украины Владимир Зеленский также находится в Нормандии и принимает участие в официальных мероприятиях. Ожидается, что украинский президент встретится с Байденом в Париже в пятницу.

Также планируется, что президент встретится с французским коллегой Эммануэлем Макроном 7 июня.

Зеленский прибыл во Францию для встречи с Макроном

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл 6 июня во Францию. Он примет участие в мероприятиях, посвященных 80-летию высадки союзников в Нормандии.

Особое событие, принять участие в котором для нас очень почетно: празднование 80-летия высадки союзников в Нормандии. Это мероприятие и сегодняшний день напоминает о смелости и решительности, проявленных ради свободы и демократии. Союзники защищали свободу Европы тогда, украинцы защищают свободу Европы сейчас. Единство победило тогда, настоящее единство способно победить и сейчас.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Во время встречи могут поднять вопрос использования замороженных активов России для помощи Украине.

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