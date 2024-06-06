Сможет ли Украина бить американским оружием по Кремлю — ответ Байдена
Категория
Украина
Дата публикации

Сможет ли Украина бить американским оружием по Кремлю — ответ Байдена

байден
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Источник:  ABC

Президент США Джо Байден непреклонен в том, что американское оружие не должно использоваться для нанесения ударов по Москве или Кремлю.

Главные тезисы

  • Джо Байден запретил использование американского оружия для нанесения ударов по Москве или Кремлю.
  • Американский лидер поддерживает использование оружия вблизи границы для защиты Украины от конкретных целей на приграничных территориях.
  • Украине разрешено получать американское и немецкое оружие для ударов по России, однако не распространяется на баллистические ракеты.
  • Байден выразил недовольство по действиям российского президента Путина, назвав его диктатором, который не заинтересован в мире и безопасности.
  • Союзники Запада, включая Германию, Великобританию, Финляндию, Швецию, поддерживают решение разрешить Украине использовать оружие для защиты от российских ударов.

Байден ответил, позволит ли ВСУ избивать американским оружием по Москве и Кремлю

Журналисты спросили у Байдена, применялось ли уже оружие американского производства в России с тех пор, как он разрешил его использование, ограничив применение районами вблизи Харьковской области.

Президент не дал прямого ответа, но ясно дал понять, что они не будут разрешены для использования в качестве мишени для столицы или резиденции правительства России.

Они разрешены для использования вблизи границы, когда они используются по другую сторону границы для атаки конкретных целей в Украине. Мы не позволяем наносить удары на 200 миль (322 км, — ред.) вглубь России и не позволяем наносить удар по Москве, по Кремлю.

Джо Байден

Джо Байден

Президент США

В то же время, американский лидер отреагировал на заявления российского диктатора Владимира Путина, что поставки оружия для нанесения ударов по РФ являются "прямым участием в войне".

Я знаю его больше 40 лет. Он беспокоит меня уже 40 лет. Он не порядочный человек. Он диктатор, и ему приходится бороться за то, чтобы удержать свою страну и при этом не прекратить нападение. Мы не говорим о том, чтобы дать им оружие для нанесения ударов по Москве и Кремлю, для нанесения ударов прямо через границу, где они получают значительные обстрелы из обычного оружия, которое используют россияне для попадания в Украину и убивать украинцев, — заявил Байден.

Запад позволил Украине бить по целям в России

США разрешили Украине использовать американское оружие для ударов по территории России. Впрочем, будут и определенные ограничения.

Украина начала получать положительные сигналы по дипломатическим каналам об ограниченном использовании американского оружия в приграничном с Харьковом регионе.

Германия также разрешила Украине использовать немецкое оружие по территории России "в соответствии с международным правом" для защиты от российских ударов, которые враг наносит с приграничных территорий.

Официально разрешили использовать оружие для ударов по территории РФ Финляндия, Швеция, Великобритания, такое решение поддержали Чехия, Польша и другие страны.

Однако разрешение не распространяется на баллистические ракеты ATACMS.

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