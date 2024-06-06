Сможет ли Украина бить американским оружием по Кремлю — ответ Байдена

Президент США Джо Байден непреклонен в том, что американское оружие не должно использоваться для нанесения ударов по Москве или Кремлю.
Главные тезисы
- Джо Байден запретил использование американского оружия для нанесения ударов по Москве или Кремлю.
- Американский лидер поддерживает использование оружия вблизи границы для защиты Украины от конкретных целей на приграничных территориях.
- Украине разрешено получать американское и немецкое оружие для ударов по России, однако не распространяется на баллистические ракеты.
- Байден выразил недовольство по действиям российского президента Путина, назвав его диктатором, который не заинтересован в мире и безопасности.
- Союзники Запада, включая Германию, Великобританию, Финляндию, Швецию, поддерживают решение разрешить Украине использовать оружие для защиты от российских ударов.
Байден ответил, позволит ли ВСУ избивать американским оружием по Москве и Кремлю
Журналисты спросили у Байдена, применялось ли уже оружие американского производства в России с тех пор, как он разрешил его использование, ограничив применение районами вблизи Харьковской области.
Президент не дал прямого ответа, но ясно дал понять, что они не будут разрешены для использования в качестве мишени для столицы или резиденции правительства России.
В то же время, американский лидер отреагировал на заявления российского диктатора Владимира Путина, что поставки оружия для нанесения ударов по РФ являются "прямым участием в войне".
Запад позволил Украине бить по целям в России
США разрешили Украине использовать американское оружие для ударов по территории России. Впрочем, будут и определенные ограничения.
Украина начала получать положительные сигналы по дипломатическим каналам об ограниченном использовании американского оружия в приграничном с Харьковом регионе.
Германия также разрешила Украине использовать немецкое оружие по территории России "в соответствии с международным правом" для защиты от российских ударов, которые враг наносит с приграничных территорий.
Официально разрешили использовать оружие для ударов по территории РФ Финляндия, Швеция, Великобритания, такое решение поддержали Чехия, Польша и другие страны.
Однако разрешение не распространяется на баллистические ракеты ATACMS.
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