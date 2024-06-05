Наступление РФ в Харьковской области. Смогут ли удары западным оружием по РФ остановить врага

Недавно Украина нанесла удар по российскому зенитно-ракетному комплексу С-300/400 в Белгородской области.
Главные тезисы
- Удары украинского западного оружия по РФ могут осложнить военные действия окупантов в Харьковской области, но не остановят их полностью.
- Изменение политики по поводу разрешения на удары с использованием американского оружия лишь добавит стимула для защиты Украины.
- Украина может использовать только ракеты меньшей дальности, что ограничивает возможность ударов на российскую территорию.
- ВСУ начали работать западным оружием по врагу на территории РФ, результаты уже наблюдаются.
- Разрешение на удары по российской территории вокруг Харькова дает Украине ограниченные возможности, требующие дополнительных действий по защите страны.
Смогут ли удары западным оружием по РФ остановить врага на Харьковщине
Украинские военные нанесли удар по ракетному комплексу россиян С-300, который находился на территории Белгородской области. Однако, как заявил научный сотрудник Международного института стратегических исследований Франц-Стефан Гади в комментарии CNN, удары западными ракетами позволят Украине "впечатлить некоторые российские базирования, склады поставок, центры командования и управления", но на ситуацию на Харьковщине повлияет не сильно.
В то же время, консультант британского Chatham House Матье Булег сказал, что изменение политики "само по себе не изменит правила игры. Это лишь дополнение и дополнительный стимул для защиты Украины".
Как известно, удар по С-300 произошел сразу через несколько дней после того, как президент США Джо Байден дал Украине разрешение наносить ограниченные удары с использованием американского оружия на российской территории вокруг Харькова. Украина может использовать только ракеты меньшей дальности, известные как GMLRS, которые имеют радиус действия около 70 километров.
Удар по российским С-300/400 под Белгородом
Как писал УНИАН, 3 июня ВСУ в Харьковской области начали работать западным оружием по врагу на территории РФ. Командир роты ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" Юрий Федоренко заявил, что это "уже дает свои первые плоды".
В тот же день российские Telegram-каналы начали распространять информацию о том, что украинские военные ударили по ЗРК С-300/400 в Белгородской области, что привело к уничтожению нескольких единиц техники.
В то же время президент Украины Владимир Зеленский заявил, что разрешение США бить по территории РФ с Himars недостаточно, ведь это не даст Украине возможности наносить удары по российским аэродромам, откуда совершаются обстрелы по мирным украинским городам.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-