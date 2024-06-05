Нещодавно Україна завдала удару по російському зенітно-ракетному комплексу С-300/400 у Бєлгородській області.

Чи зможуть удари західною зброєю по РФ зупинити ворога на Харківщині

Українські військові завдали удару по ракетному комплексу росіян С-300, який знаходився на території Бєлгородської області. Проте, як заявив науковий співробітник Міжнародного інституту стратегічних досліджень Франц-Стефан Гаді у коментарі CNN, удари західними ракетами дозволять Україні "вразити деякі російські базування, склади постачання, центри командування та управління", але на ситуацію на Харківщині вплине не сильно.

Це не зупинить, а лише ускладнить військові дії окупантів на території Харківської області, — сказав Гаді. Поширити

Водночас консультант британського Chatham House Матьє Булег сказав, що зміна політики "сама по собі не змінить правила гри. Це лише доповнення та додатковий стимул для захисту України".

Як відомо, удар по С-300 стався одразу через кілька днів після того, як президент США Джо Байден дав Україні дозвіл завдавати обмежених ударів з використанням американської зброї на російській території навколо Харкова. Натомість Україна може використовувати лише ракети меншої дальності, відомі як GMLRS, які мають радіус дії близько 70 кілометрів.

Удар по російських С-300/400 під Бєлгородом

Як писав УНІАН, 3 червня ЗСУ на Харківщині почали працювати західною зброєю по ворогу на території РФ. Командир роти ударних безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" Юрій Федоренко заявив, що це "вже дає свої перші плоди".

Того ж дня російські Telegram-канали почали поширювати інформацію, що українські військові вдарили по ЗРК С-300/400 у Бєлгородській області, що призвело до знищення кількох одиниць техніки.

Водночас президент України Володимир Зеленський заявив, що дозвіл США бити по території РФ з Himars є недостатнім, адже це не дасть Україні можливості завдавати ударів по російських аеродромах, звідки здійснюються обстріли по мирних українських містах.